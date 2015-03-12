"Динамо" проиграло "Эвертону" в матче 1/8 финала Лиги Европы
Игра в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1.
В Ливерпуле (Великобритания) завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Эвертон" принимал киевское "Динамо" и выиграл со счетом 2:1.
Судьба матча была решена в концовке второго тайма.
Гости имели перимущество только в начале игры, когда много атаковали. В итоге, они добились преимущества на на 14-й минуте когда счет открыл Олег Гусев, ударом ногой замкнувший подачу с углового. Но, ближе к середине тайма "Эвертон" выровнял игру, а в концовке тайма и счет - 1:1. Отличился Стивен Нейсмит.
Во второй половине игры хозяева поля продолжили наращивать свое превосходство и судьбу матча решил пенальти. Защитник "Динамо" Силва сыграл рукой в своей штрафной площади, а нападющий "Эвертона" Лукаку реализовал 11-метровый - 2:1.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.
Ответный матч в Киеве состоится ровно через неделю, 19 марта.