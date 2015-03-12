"Днепр" выиграл у "Аякса" в матче Лиги Европы

На столичном НСК "Олимпийский" завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, котором днепропетровский "Днепр" принимал нидерландский "Аякс" (Амстердам) и выиграл со счетом 1:0.

Единственный голевой момент в этой игре произошел в конце первого тайма.

Украинская команда с явным преимуществом провела первый тайм, а воплотить его в результат на табло удалось на 30-й минуте. Евгений Коноплянка прошел с мячом по левому флангу и сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Роман Зозуля принял пас и точно пробил с разворота. Вратарь Яспер Силлессен в падении зацепил мяч, но не сумел помешать ему закатиться в ворота - 1:0.

Во втором тайме гости выгялдели активнее и имели несколько реальных возможностей для того, чтобы забить гол, но отлично сыграл вратарь "Днепра" Денис Бойко, а в некоторых эпизодах - и защитники.

Кроме того, из негативных моментов матча стоит отметить тот факт, что из-за перебора желтых карточек, ответный матч в Амстердаме пропустят основные игроки "Днепра" - Артем Федецкий, Руслан Ротань и Роман Зозуля. Все они получили очередные предупреждения в сегодняшней игре.

Матч прошел в Киеве, так как УЕФА по-прежнему не разрешает проводить матчи в Украине, восточнее и южнее столицы. В частности, кроме Донецка и Луганска, игры нельзя проводить из соображений безопасности на сертифицированных УЕФА стадионах в Одессе, Харькове и Днепропетровске.

Ответный матч в паре "Днепр" - "Аякс" пойдет в Амстердаме ровно через неделю, 19 марта.