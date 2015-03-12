Биатлонист Семенов первым в истории Украины выиграл малый Хрустальный глобус

Украинский биатлонист Сергей Семенов занял 5-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в финском Контиолахти и стал обладателем малого Хрустального глобуса (по итогам одной дисциплины) сезона 2014/15, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Для гарантированного выигрыша трофея по итогам сезона украинцу необходимо было попасть в 4-ку сильнейших в гонке мирового первенства. Но, по ходу дистанции он превзошел результат Михала Шлезингера из Чехии и попадания в 5-ку оказалось достаточно для выигрыша трофея.

Тройку призеров сегодняшней гонки ЧМ составили француз Мартен Фуркад, норвежец Эмиль-Хегле Свендсен и чех Ондржей Моравец

На протяжении нынешнего сезона состоялось три индивидуальных гонки. Две на этапах Кубка мира и одна - на чемпионате мира. На этапах КМ Семенов завоевал серебро (в шведском Эстерсунде) и бронзу - в норвежском Холменколлене. Исходя из неровных выступлений основных соперников он уверенно возглавлял общую таблицу в зачет малого Хрустального глобуса.

Это достижение - историческое для украинского биатлона. Еще ни разу в истории сборной Украины никто не удостаивался «Хрустального глобуса». Универсал Елена Зубрилова, доминировавшая на мировых трассах в середине 90-х годов, дважды занимала второе место в общем зачете, проигрывая Магдалене Форсберг из Швеции и оставаясь в шаге от большого «глобуса». А наши нынешние звезды – Валентина и Вита Семеренко - попадали в Топ-3 на отдельных дистанциях, но до малого «глобуса» также не дотягивались.