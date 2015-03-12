Незаслуженные 0:7 на прощание

Донецкий «Шахтер» завершил свою очередную лигочемпионовскую компанию досадным фиаско. Не закономерным, не входящим в цепочку каких-то логических событий и совершенно незаслуженным. 0:7 от «Баварии» стали недоразумением, которое еще долго будет будоражить болельщицкое сознание.

Почему так получилось?

Мистер Луческу, как мы все уже давно привыкли, во всем, всегда и везде винит судей. По поводу и без повода. Ну, такой характер у человека. Не угодили они ему в этой жизни, что уж поделать… Вчера румынскому тренеру представился очередной повод, и он его не упустил. Было бы странно, если бы получилось наоборот, и Мистер не обмолвился о судействе ни словом.

Между тем, в перерыве матчах на двух разных специализированных спутниковых каналах довелось услышать приблизительно схожие мысли – пенальти очевиден. Вот только в одном случае, комментатор посетовал, что судья вынужденно испортил игру, так как УЕФА рекомендует в подобных игровых ситуациях удалять нарушителя с поля, а в другом, наоборот, заметили, что удаление было «притянуто за уши». Со своей стороны замечу, что после многочисленных повторов убедился в том, что Марио Гётце не нес ПРЯМОЙ угрозы воротам горняков. Да, «зацеп» был, да пенальти справедливый. Но, параллельным курсом с Кучером и Гётце бежали другие игроки обороны «Шахтера», они были готовы заблокировать удар. В конце концов, угол был достаточно острым для того чтобы нанести разящий удар. Судья же, согласно инструкциям УЕФА, должен удалять игрока в том случае, если его соперник непосредственно угрожает воротам. Повторюсь, здесь этого не было. Тем не менее, судья принял то решение, которое принял.

Эпизод с удалением стоит столь пристального внимания и обсуждается сегодня столь бурно по одной простой причине – «Шахтер» не чета «Баварии». При всем уважении к донецкой команде, один из лидеров украинского футбола не может на равных играть с лидером Бундеслиги и одним из ведущих клубов Европы. Украинские команды еще не находятся в европейской элите. И единственным шансом «зацепиться» за «Баварию» была плотная агрессивная борьба на всех участках поля. Как это получилось у дончан три недели назад во Львове, в первом матче. Тогда была зафиксирована нулевая ничья. Разумеется, такая игра возможна только в равных составах, когда у каждого игрока есть персональная зона ответственности (или конкретный соперник) и он не «раздваивается» по полю. А когда синдром «раздвоения» передается на всю команду…

После матча, по горячим следам, Луческу заметил: «С этой минуты (удаления, – УНИАН) у нас поломались все планы на игру, все тактические разработки». Понятно, что румын был на эмоциях слишком придирчив к своей команде: «Невозможно играть в меньшинстве и так легко терять мячи. Соперник забил нам трижды на контратаках. Такого не должно было быть, нужно было играть более компактно».

Вместе с тем, стоит отметить, что команда достойно продолжала держать удар еще целый тайм. Горняки отчаянно цеплялись за соперника. Да, они проиграли большое количество игровых эпизодов, а соперник постоянно владел мячом, но они были надежны в главном – обороне своих ворот. Гости пропустили еще один гол, но даже при 0:2 не утратили шансов на общий успех. Команда выглядела достойно, пусть даже на фоне гигантского преимущества соперника. Просто потому, что не позволяла «Баварии» легко реализовывать этот перевес.

Мистер, наверняка, погорячился. Впрочем, он оценивал весь матч. И логично заметил: «Поединок закончился после третьего гола, когда Срна покинул поле и ему оказывали помощь, а баварцы забили в третий раз». И тут же с горечью добавил: «Невозможно играть в меньшинстве и так легко терять мячи!»

Оправдания горнякам нет?.. Безусловно, проигрывать с таким счетом команде, имеющей определенные амбиции и авторитет в Европе, негоже. А горняки во втором тайме «поплыли». И чем-то напомнили сборную Бразилии образца полуфинала ЧМ, которая так же безропотно уступала немцам. Вчера у горняков было пять игроков на поле с бразильскими паспортами. Еще четыре – на скамейке запасных. Это уже далеко не тот бразильский «Шахтер», когда на поле одновременно выходили по 8-9 игроков с родины диких обезьян. Но, сборную своей страны они вчера определенно напомнили.

А что было еще более обидно, так это то, что в те редкие минуты, когда немцы останавливались и делали паузу в игре, гости даже не думали воспользоваться ситуацией и провести свою атаку. Один раз за весь матч более-менее опасный удар нанес Шевчук. Кажется, при счете 0:6. Или 0:5, не важно… Команда не хотела побороть в себе страх пропустить еще больше и пойти вперед. А ведь «Шахтер» может! И от этого было обидно вдвойне.

…И, все-таки, не покидает чувство несправедливости. Его можно было бы выразить тысячей эмоций, в том числе и не совсем нелитературных. Но и в этом случае стоит обратиться к первоисточнику. «Оправдания нам нет. Но меня обижает то, что большим командам, как всегда, помогают», - резюмирует Луческу. И как нельзя точно передает отношение ко всему тому, что произошло вчера вечером на мюнхенской «Альянц-Арене».

Кирилл Стадниченко