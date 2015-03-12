15 тяжелоатлетов представят Украину на Чемпионате Европы

В соревнованиях выступят 15 украинцев, сообщает официальный сайт Федерации тяжелой атлетики Украины.

Саміми титулованными спортсменами в нашей команде будут бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Юлия Калина, чемпионка Европы 2013 года Юлия Паратова и серебряный призер всемирной Универсиады-2011 Олег Прошак.

Полный состав женской команды Украины выглядит следующим образом: Яна Дьяченко (весовая категория - до 48 кг), Юлия Паратова (53 кг), Юлия Калина (63 кг), Мария Хлян (69 кг), Анна Козенко (75 кг), Ирина Деха (75 кг) и Анастасия Лысенко (свыше 75 кг).

Полный состав мужской команды Украины выглядит так: Богдан Токарь (62 кг), Владимир Болгарин (85 кг), Тарас Полищук (85 кг), Ярослав Ветер (94 кг), Роман Зайцев (105 кг), Алексей Бибик (105 кг), Сергей Клепацкий (свыше 105 кг), Олег Прошак (свыше 105 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике состоится с 9 по 18 апреля в Тбилиси (Грузия).

Соревнования соберут около 300 сильнейших спортсменов из 38 стран.