"Кременчуг" стал победителем регулярного чемпионата Украины по хоккею

Матч завершился со счетом 5:4, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Возвращение после дисквалификации Евгения Секирко значительно разнообразило атакующий рисунок команды гостей. Наставник киевлян Анатолий Давыдов решил использовать Секирко не в привычной для игрока игровой связке с Александром Караульщуком и Алексеем Мадерой, а во втором звене. И такой ход себя полностью оправдал. «Дженералз» выглядели значительно интереснее в атаке, а сам Секирко дважды поразил ворота Эдуарда Захарченко.

Однако, преимущество гостевой команды была заметно только два периода - 2:3. А в заключительной 20-минутке херсонские воспитанники "Кременчуга" Дмитрий Чернышенко, Владислав Луговой и Владимир Варивода по очереди поразили ворота Андрея Безхлебного, на что киевляне сумели ответить лишь шайбой Александра Караульщука.

Благодаря этой победе команда с Полтавщины оторвалась от ближайших преследователей - собственно, «Дженералз» - на 11 очков.

Таким образом, ХК «Кременчуг» досрочно одерживает победу в регулярном чемпионате и будет иметь преимущество собственной площадки на всех стадиях плей-офф.

Как сообщал УНИАН, регулярный чемпионат Украины по хоккею начался 12 февраля и продлится до 21 марта.

Стадия плей-офф соревнований, где и будет разыгран титул чемпиона страны, ориентировочно состоится с 24 марта по 4 апреля.