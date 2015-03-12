Лига Европы, 1/8 финала, "Эвертон" - "Динамо" - 2:1: онлайн-трансляция

Это будет первая игра в рамках 1/8 финала соревнований.

Ранее команды в турнирах под эгидой УЕФА не встречались.

"Эвертон" прежде противостоял представителю Украины лишь однажды, в первом круге Кубка УЕФА-2007/08. Тогда ливерпульский клуб по сумме двух встреч оказался сильнее харьковского "Металлиста".

В свою очередь, "Динамо" выиграло всего 4 из 22 матчей с английскими командами, причем в гостях киевляне еще ни разу не побеждали (2 ничьи, 9 поражений). Последний визит в Ливерпуль завершился для киевлян поражением со счетом 0:1 от "Ливерпуля" в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2001/02.

Касательно статистики нынешнего сезона стоит отметить, что "Эвертон" выиграл три из четырех домашних матчей текущего еврокубка. Единственное поражение на своем поле команда потерпела от "Краснодара" (0:1) в последнем туре группового этапа. В, свою очередь, "Динамо" в четырех выездных еврокубковых поединках добилось двух побед при двух поражениях.

Перед первым матчем с "Эвертоном" в Ливерпуле главный тренер "Динамо" Сергей Ребров был немногословен: "Думаю, всем интересно играть в Лиге Европы, играть с сильным соперником. Уверен, что те ребята, которые выйдут завтра на поле, отдадут все силы".

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с небольшим преимуществом выглядит "Эвертон". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,25 к 1, в то время как на ничью - 3,14 к 1, а на победу "Динамо" - 3,06 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Эвертон: 24. Ховард, 6. Ягелка, 23. Коулман, 29. Гэрбутт, 30. Алькарас, 11. Миральяс, 16. Маккарти, 20. Баркли, 18. Бэрри, 10. Лукаку, 14. Нейсмит

Запасные: 1. Роблес, 17. Бешич, 27. Браунинг, 4. Гибсон, 21. Осман, 19. Атсу, 9. Коне А.

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 85. Мбокани

Запасные: 23. Рыбка, 34. Хачериди, 19. Гармаш, 28. Чумак Е., 45. Калитвинцев В., 91. Теодорчик, 22. Кравец

Что ж... Вчерашний кошмар в Мюнхене уже частично компенсировал "Днепр", который только что обыграл "легендарный" по словам тренера днепропетровцев амстердамский "Аякс" со счетом 1:0. Команда-то у голландцев, с точки зрения истории, действительно великая. Вот только сейчас от былой славы и величия остался с гулькин нос. Но, победа от этого не становится менее приятной и заслуженной.

Теперь ждем не менее достойного выступления "Динамо" в Ливерпуле. На данный момент, команда ни разу не выигрывала официальный матч еврокубка в Англии. Что-то поменяется в этой статистике через два часа?...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Англичане развели мяч с центра поля, но атака у них захлебнулась. В аут упустил мяч игрок "Эвертона" в борьбе с Гусевым.

2. Ответ "Динамо" - навес с фланга Антунеша, вратарь Ховард выбил мяч и Вида промахнулся по мячу на добивании. Потенциально опасно было. Первый момент...

3. "Эвертон" контролирует мяч в центре пля. Пока не решается идти в атаку.

4. Атака киевлян, которую хладнокровной игрой в обороне прерывает Драгович.

5. Опасный фол Сидорчука на Бэрри в центре поля. Судья пока не применяет меры воздействия.

6. Фланговую атаку "Эвертона" прервал Силва, выбил мяч в аут.

7. Угловой подавали англичане - Велозу отбил мяч ближе к центру поля.

8. Судя по телекартинке в Ливерпуле идет очень сильный дождь.

9. МБОКАНИ!!!! Великолепный момент у игрока "Динамо", но вратарь Ховард продемонстрировал не менее отличную реакцию.

10. Еще один потенциально опасный момент был у Мбокани, но он не успел среагировать на пас из глубины поля.

11. И еще одна атака "Динамо" - на сей раз Буяльский не успел к мячу.

12. Игра проходит в основном в центре поля сейчас, что не нравится боельщикам, освистывающим, прежде всего, своих. А дождь усиливается...

13. Ярмоленко прошел по правому флангу, но не сумел остро навесить в штрафную площадь соперника.

14. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! 0:1!!!!

15. Ярмоленко подал угловой и Гусев ногой переправил мяч в ворота. Говорят, в гостях гол за два...

16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Игрок "Эвертона" Миральяс получает за фол на Антунеше. Неудачный период игры у команды из Ливерпуля.

17. "Эвертон" вроде и владеет мячом, но опять боится идти в атаку. Боится, значит уважает "Динамо"...

18. И все-таки провели атаку хозяева поля. Неудачную. Баррет не успел к мячу после навеса с центра поля, упустил его за лицевую.

19. Киевляне играют по счету. Не прочь атаковать, но больше контролируют оборону.

20. Невнятная атака "Динамо" - мяч в руках Ховарда.

21. Череда взаимных ошибок соперников в центре поля - четыре на двоих за одну минуту.

22. Сидорчук завершал комбинацию с участием Ярмоленко и Виды - удар намного выше ворот.

24. Очередная атака "Эвертона" завершается ничем. Мяч в очередой раз уходит в аут.

25. Затяжная атака англичан идет в основном поперек поля. В итоге, динамовцы отобрали мяч.

26. В ответной атаке "Динамо" также потеряло мяч из-за неудачных дейтсвий Сидорчука.

27. Лукаку нарушает правили в центре поля. Штрафной для "Динамо".

28. Лукаку вышел на выгоднейшую позицию, но попал в защитника навешивая мяч с фланга в штрафную.

29. Угловой англичан получился неудачным. Фол в нападении.

30. Ни единого опасного момента у ворот Шовковского за полчаса!

31. Ярмоленко навешивал с фланга, а Мбокани бил по воротам. Вроде попал в руку защитника. Судья молчит. Пенальти не будет.

32. Гусев навешивал с угла штрафной, но слишком сильно. Мяч никого не задев уходит за лицевую линию.

33. Сидорчук опасно пробил из-за штрафной - Ховард выбил мяч на угловой. Угловой получился неудачным для киевлян.

34. ШОВКОВСКИЙ... В ответной атаке начудил вратарь киевлян. Лукаку бил по пустым воротам. Не попал.

35. Теперь время чудить защитника "Эвертона" Алькараса. Едва не отдал голевой пас на Мбокани.

36. Опасный штрафной для "Эвертона". Миральяса сбили прямо по центру перед штрафной площадью.

37. ШОВКОВСКИЙ!!!! Браво, ветерану "Динамо!!! Шикарный удар Лукаку и ШИКАРНЫЙ сэйв вратаря. И еще один сэйв после углового и удара Алькараса.

38. Еще один угловой для "Эвертона", но англичане сфолили в атаке.

39. И все-таки ГОЛ... 1:1.

40. Нейсмит забил далеко не в такой очевидной голевой ситуации, какая была минутой ранее у Лукаку. Но здесь Шовковский был бессилен...

41. Продолжает атаковать "Эвертон". Сейчас защитники "Динамо" сыграли безошибочно.

42. Ответ киевлян - Ярмоленко не смог довести атаку до удара.

43. Чуть успокоилась игра. Наверное, это на руку "Динамо". Слишком уж активны были хозяева поля в последние минуты.

44. Опять чудит Шовковский. Драгович выносит мяч практически из пустых ворот. Слишком вальяжно играет "Динамо" в обороне.

45. Гусев опасно простреливал с фланга, но защитники перехватили мяч.

ПЕРЕРЫВ. Ничего не добавил судья ко времени первого тайма.

Если игроки "Динамо" и побаивались своего соперника, то по первым минутам игры быстро поняли, что не так уж и грозен этот не самый элитный английский коллектив - 14-й в турнирной таблице Премьер-лиги. Похоже, это с игроками "Динамо" и сыграло злую шутку. Добившись преимущества киевляне начали играть слишком вальяжно, и даже позволили себе пижонить. Как в центре поля, так и в защите. Англичане, разумеется, этим быстро воспользовались. Наглядно показав, что "мальчиков для битья" в сильнейшем дивизионе - АПЛ - нет априори.

Теперь самое время молодому наставнику киевлян Сергею Реброву проявить все свое тренерское мастерство. "Динамо" явно выше соперника классом, но проявлять этот класс необходимо в каждом игровом эпизоде. Если команда хочет побеждать и идти дальше в Лиге Европы.

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ!

46. Киевляне сразу же идут вперед, но атака команды захлебывается на правом фланге. Слишком много защитникиов там даже для Ярмоленко.

47. Ответ "Эвертона" - Лукаку также напарывается на защитников. Плюс, Вмда получает травму выбивая мяч.

48. Алькарас ударил по воротам с дальней дистанции - Шовковский со второй попытки забрал мяч в руки. По такой дождливой погоде любой дальний удар очень опасен.

49. Силва и Шовковский не разобрались - мяч выбит на угловой.

50. Подача углового - Нэйсмит пробил головой мимо ворот.

51. Киевляне отодвинули игру от своих ворот к центру поля

52. Положение вне игры зафиксировал арбитр у Мбокани в центре поля - комичный эпизод для игры такого уровня. Детская ошибка.

53. Антунеш нарушил правила вблизи своей штрафной - опасный момент для англичан вырисовывается.

54. Шовковский отбил опаснейший удар Гэрбутта - угловой. Розыгрыш углового завершился ударом Нэйсмита прямо в руки Шовковскому.

55. В ответной атаке "Динамо" Гусев отпасовал мяч прямо в руки вратарю Ховарду.

56. Еще одну атаку хозяев поля срывает умелыми действиями в защите Гусев.

57. Вида выбил мяч в аут на своей половине поля, что называется, на ровном месте.

59. Два удара Баркли отбили по очереди Вида и Буяльский. Активизировался "Эвертон", играет на победу.

60. Ответ "Динамо" - Гусев зарабатывает штрафной в самом углу поля.

61. Розыгрыш штрафного завершился ударом Мбокани - выше ворот.

62. В центре поля идет игра.

63. Атаковало "Динамо", но Мбокани нарушил правила в чужой штрайой.

64. Замена в "Эвертоне" - Коне выходит вместо Миральяса.

65. Коне сразу вступает в игру, но ошибается при попытке замкнуть прострел со штрафного.

66. Коне завершал многоходовую комбинацию хозяев поля, но пробил в руки Шовковскому.

67. Замена в "Динамо" - Гармаш выходит вместо Буяльского.

68. Мбокани опасно шел в атаку, но защитники вовремя сориентировались и выбили мяч.

69. Ярмоленко пробил с линии штрафной - чуть выше ворот. Едва ли не первый удар Андрея сегодня.

70. Ответ хозяев поля совместными усилиями нивелируют Драгович и Антунеш.

71. Мбокани получил травму ноги при приземлении. Похоже на подколенное сухожилие. Пауза в игре.

72. Лукаку совершил хороший сольный пробег и пробил в ближний гол - Шовковский надежен.

73. Нэйсмит едва не завершил прострел Лукаку точным ударом. Преимущество у хозяев поля.

74. Замена у "Эвертона" - Осмэн вместо Баркли.

75. Очень сильная и неточная подача с фланга в исполнении Гэрбутта - загубил момент игрок "Эвертона".

76. Замена у "Динамо" - Кравец вышел вместо Гусева.

77. "Динамо" контролирует мяч на своей половине поля. Похоже, киевляне согласны на ничью.

78. И в первой же атаке Кравец пробил по воротам - Ховард легко забрал мяч.

79. Ягелка совершил нечто - не то удар, не то пас. Мяч ушел в аут.

80. Еще одна атака "Эвертона" - Колеман не сумел навесить мяч в штрафную.

81. Пенальти... Мяч попал в руку Силвы.

82. 2:1... Лукаку...

83. Обидный гол для Шовковского. По центру бил игрок "Эвертона".

84. Счет абсолютно справедливый. Хозяева поля имеют преимущество во втором тайме.

85. Замена у "Динамо" - Чумак вместо Велозу.

86. "Динамо" контролирует мяч, но начать атаку не может - соперник дейтсвует плотно, по игроку.

87. Лукаку едва не прорвался сквозь строй динамовских защитников. Во второй волне атаки Осмэн головой чуть не забил третий мяч. Очень тревожно...

88. Еще одна атака хозяев. Лукаку упускает мяч в аут.

89. "Динамо" не может даже толком начать атаку...

90. Мбокани получил предупреждение в игровом эпизоде в центре поля. Агрессивно сыграл против соперника в верховой борьбе.

90+1. Судья добавил 3 минуты.

90+2. Коне обокрал Ярмоленко на ровном месте и едва не соорудил опасную атаку для "Эвертона".

90+3. И еще один навес в штрафную "Динамо" - Драгович выбивает мяч в аут.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"Динамо" проиграло... И ответный матч в Киеве будет очень сложным для подопечных Сергея Реброва. Пожелаем им удачи.

Спасибо за внимание!