Лига Европы, 1/8 финала, "Днепр" - "Аякс": видео онлайн-трансляция

Это будет первая игра в рамках 1/8 финала турнира.

УЕФА по-прежнему не разрешает проводить матчи в Украине, восточнее и южнее Киева. В частности, кроме Донецка и Луганска, игры нельзя проводить из соображений безопасности на сертифицированных УЕФА стадионах в Одессе, Харькове и Днепропетровске.

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич перед первым матчем заявил, что с радостью и интересом воспринял результаты жеребьевки: ""Я давний поклонник «Аякса», еще с тех пор, когда там играли Кройф, Кайзер. Эта команда выигрывала Лигу чемпионов, это было что-то новое в футболе. И мне всегда было приятно наблюдать за «Аяксом». Завтра мы сыграем с такой легендарной командой. Что касается возраста игроков, то и у нас много молодежи, и у «Аякса». Но все обучены и тактически, и технически. Потому мы в равных условиях. А как сложится игра – посмотрим. Сыграть с такой командой для меня очень приятно. Особенно мы ждем игру в Амстердаме, на таком легендарном стадионе, где всегда аншлаги. Моя команда любит играть, когда много болельщиков. Я с радостью воспринял результаты жеребьевки и, надеюсь, обе команды покажут хороший футбол".

Соперники ранее никогда не встречались между собой. Вместе с тем, в играх с другими голландскими командами, "Днепр" одержал 4 победи при 1 ничьей и 1 поражении. "Аякс" прежде лишь однажды играл с представителем Украины. В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2010/11 амстердамцы по сумме двух игр одолели киевское "Динамо".

Статистика нынешнего сезона говорит о том, что "Днепр" выиграл два последних домашних матча Лиги Европы. С другой стороны, днепропетровцы играют в Киеве не слишком результативно - в шести поединках они забили всего пять мячей. В свою очередь, "Аякс" выиграл в еврокубках три последних матча на выезде, всякий раз сохраняя свои ворота на замке.

На котировках букмекерских контор фаворитом первой игры является "Днепр". Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2 к 1, в то время как на ничью - 3,2 к 1, а на победу "Аякса" - 3,6 к 1.

Составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 6. Эжидио, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 18. Зозуля, 19. Безус, 25. Федорчук, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 39. Сваток, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 9. Калинич, 97. Близниченко

Аякс: 22. Силлессен, 2. ван Рейн, 3. Велтман, 5. Бойлесен, 26. Виргевер, 20. Шоне, 25. Сереро, 27. Базур, 10. Классен, 19. Милик, 21. Эль-Гази

Запасные: 33. Бур, 4. Мойсандер, 6. ван дер Хоорн, 8. Синкгравен, 16. Андерсен Л., 11. Кишна, 30. Живкович