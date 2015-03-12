Члены Украинской Академии спорта определили "Героев спортивного года-2014"

Победители были определены в девяти номинациях, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Сегодня путем тайного голосования «академики» выбрали победителей, имена которых будут объявлены во время Церемонии награждения, 8 апреля.

"Номинанты на премию проходили конкурсный отбор в несколько этапов, - отметила президент Украинской Академии спорта Нина Уманец. - Сначала, экспертная комиссия специалистов НОК Украины и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ, подготовив расширенный список претендентов по каждой из номинаций. После этого свое мнение высказали 236 представителей общенациональных и региональных масс-медиа почти со всей страны. По итогам всех журналистских анкет сформированы тройки претендентов, которые набрали наибольшее количество голосов».

Члены Академии выбирали лучших из лучших именно из этих троек.

В свою очередь, все любители спорта смогут принять участие в выборе победителей среди мужчин и женщин в номинации «Герой украинского спорта», который путем интерактивного голосования продлится с 12 по 22 марта на официальном сайте Национального олимпийского комитета, а также в олимпийских группах НОК в социальных сетях.

Среди претендентов на премию этого года, в частности, были борец Жан Беленюк, гимнаст Олег Верняев и гребец Юрий Чебан (спортсмен года), биатлонистка Вита Семеренко, борчиха Юлия Ткач и фехтовальщица Ольга Харлан (спортсменка года), мужская четверка парная по академической гребле, женская эстафетная команда по биатлону и женская сборная Украины по фехтованию на саблях (лучшая команда года). Всего были определены победители в 9 номинациях.

Всеукраинская церемония награждения «Герои спортивного года-2014» состоится 8 апреля в Киевском национальном академическом театре оперетты.

«Герои спортивного года» - это национальный спортивный «Оскар», призванный определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды и специалистов по всем видам спорта.