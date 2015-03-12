"Финикс" одолел "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс", в составе которой выступает украинский легионер Алексей Лэнь, одолела в очередном матче регулярного чемпионата "Миннесоту" со счетом 106:97, сообщает официальный сайт лиги.

В этом матче идущий на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции "Финикс" принимал аутсайдеров, на счету которых всего 14 побед в 63 матчах нынешнего сезона (49 поражений).

Тем не менее, победа далась "солнечным" ценой больших усилий. Хозяева площадки мощно провели стартовую 10-минутку, оформив себе 7-очковый перевес (25:18), после чего игра проходила в равной борьбе. Второй период гости из Миннесоты даже сумели выиграть с минимальным перевесом (25:26), но большего позволить себе не смогли.

Лэнь провел на паркете 19 минут, за которые набрал 2 очка (1/2 бросков со средней дистанции), сделал 5 подборов (1 в атаке), 1 передачу, допустил 2 потери и получил 4 персональных замечания.

Тем не менее, эта победа не позволила "Финиксу" приблизиться к 8-ке сильнейших команд Конференции, которые получат право сыграть в концовке сезона в плей-офф и побороться за титул чемпиона лиги. "Санз", как и ранее, занимает 10-е место в таблице, при показателе побед и поражений 33/32. У идущего на 8-м месте "Нью-Орлеана" этот показатель составляет 36/29.