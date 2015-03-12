Сборная Украины по футболу выбыла из Топ-30 мирового рейтинга

По сравнению с февральским рейтингом сборная Украины опустилась на 4 позиции - с 27 на 31 место, сообщает официальный сайт ФИФА.

Украинцы пропустили вперед команды Дании, Эквадора, Боснии и Герцеговины, а также, совершившую резкий скачок вверх на 6 мест команду Израиля, переместившуюся с 32 на 26 место.

На счету сборной Украины 838,39 балла.

Что касается десятки сильнейших команд мира, то в ней произошло одно существенное изменение. С 12 на 10 место вышла сборная Италии, потеснившая чемпионов мира (2010) и двукратных чемпионов Европы (2008, 2012) сборную Испании на 11 место. Испанцы продолжают стремительное падение в рейтинге, начавшееся после провального для команды ЧМ-2014 в Бразилии. Также итальянцы опередили сборную Швейцарии, опустившуюся, соответственно с 11 на 12 место.

В остальном, в группе лидеров изменений не произошло. Компанию из девять сильнейших сборных мира, как и ранее, составляют команды Германии, Аргентины, Колумбии, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Португалии, Франции и Уругвая.

Следующая версия рейтинга будет обнародована 9 апреля.