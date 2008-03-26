Ващук недоумевает: что я такого сделал?

Инцидент между болельщиками и игроками киевского «Динамо» прокомментировал главный его фигурант - Владислав Ващук. Именно его фигура стала стала объектом "жесткой критики" фанов, следствием которой стал тот факт, что после победы над Кривбассом на родном стадионе динамовцы повернулись спиной к фанам и дружно ушли в раздевалку.

Корпоративный дух команда проявила, встав на защиту Ващука (33 года), которого с середины первого тайма отдельные фанаты начали «травить», выкрикивая в мегафон слова: «Ващук – Иуда».

Сам футболист, который в этот момент находился на скамейке запасных, не может понять, почему фаны не могут ему простить переход в «Спартак» в 2003 году.

«Я ничего не понимаю, – сказал «БЛИКу» Ващук. – Что я такого сделал, чтобы меня так «поливать»? Агрессивные выкрики в адрес коренного динамовца, больше 20 лет посвятившегося себя «Динамо», не поняли и тренеры команды. «Ко мне подходил Овчинников, спрашивал, почему… Когда я ему сказал, что, возможно, мне до сих пор не могут простить «Спартак», он удивленно заметил, что это ведь было уже очень давно… В Москве, например, мне никто не кричал, что я приехал в «Спартак» из «Динамо».

Ващук не удивился, когда на его защиту встали партнеры: «Мы считаем себя одной командой, одним коллективом, а эти выкрики обижают не только меня, но и всех ребят. Считаю, что не заслужил такого отношения, поскольку много лет играю в «Динамо». Более того, по словам Ващука, он доказал зимой Юрию Семину, что нужен команде и в будущем. «У нас в обойме 18–20 футболистов. А шанс играть получат все, ведь сезон длинный».

Летом у Влада заканчивается с клубом контракт. «Несмотря ни на что, я все равно люблю «Динамо» и готов играть тут до конца карьеры. Так что если клуб мне предложит продлить контракт, я долго раздумывать не буду».

Владислав Ващук совсем не прочь встретиться с фанатами лично. «Если такая встреча будет инициирована, я всегда готов обсудить эту тему. Да и не все болельщики ко мне так относятся. Ведь в такой ситуации может оказаться не только Ващук, но и любой другой игрок «Динамо».