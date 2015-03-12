Украинская теннисистка Козлова проиграла в стартовом круге турнира в Индиан-Уэллс
00:26, 12 марта 2015Спорт
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Украинка неудачно дебютировала в престижнейшей серии Premier.
Екатерина Козлова дебютировала в серии Premier / sport-xl.org
Украинская теннисистка Екатерина Козлова не сумела выйти во второй раунд престижнейшего турнира WTA Premier Mandatory с призовым фондом 5,38 млн. долларов BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс (США).
В стартовом матче, в ночь на четверг по киевскому времени, дончанка за 1 час 26 минут уступила российской теннисистке Елене Весниной со счетом 3-6 3-6, сообщает Теннисный портал Украины.
На счету Козловой 3 эйса и 1 двойная ошибка.
Козлова впервые играла в основной сетке турнира серии WTA Premier Mandatory.
Соревнования этой серии являются вторыми по значимости после чемпионатов серии "Большого шлема".
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