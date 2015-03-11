"Бавария" разгромила "Шахтер" в Лиге чемпионов

В Мюнхене завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Бавария" принимала донецкий "Шахтер" и разгромила действующих чемпионов Украины со счетом 7:0.

По сумме двух матчей (первая игра во Львове завершилась вничью - 0:0) "Бавария" вышла в четвертьфинал.

Игра проходила при полном преимуществе хозяев поля, а свой первый гол они забили уже в самом дебюте игры, на 4-й минуте. Кучер нарушил правила на Гётце в своей штрафной площади, заработал удаление и Мюллер четко реализовал пенальти - 1:0. Оставшись в меньшинстве горняки по всем компонентам уступали сопернику и, несмотря на то, что довольно добротно защищались, еще до перерыва пропустили второй гол.

Во втором тайме горняки окончательно "поплыли", пропустив два быстрых гола и в дальнейшем позволили сопернику довести счет до 7:0. Дубль в этой игре на счету Мюллера, а по одному голу забили Боатенг,Рибери, Бадштубер, Левандовски и Гётце.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.