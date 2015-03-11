Тренер "Днепра" Маркевич перед матчем с "Аяксом": "Завтра мы сыграем с легендарной командой"

Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В частности, Маркевич отметил: "Я давний поклонник «Аякса», еще с тех пор, когда там играли Кройф, Кайзер. Эта команда выигрывала Лигу чемпионов, это было что-то новое в футболе. И мне всегда было приятно наблюдать за «Аяксом». Завтра мы сыграем с такой легендарной командой. Что касается возраста игроков, то и у нас много молодежи, и у «Аякса». Но все обучены и тактически, и технически. Потому мы в равных условиях. А как сложится игра – посмотрим".

Говоря о том, как был воспринят результат жеребьевки 1/8 финала ЛЕ, Маркевич отметил: "Сыграть с такой командой для меня очень приятно. Особенно мы ждем игру в Амстердаме, на таком легендарном стадионе, где всегда аншлаги. Моя команда любит играть, когда много болельщиков. Я с радостью воспринял результаты жеребьевки и, надеюсь, обе команды покажут хороший футбол".

Говоря о состоянии своих игроков накануне матча, тренер "Днепра" отметил: "У нас сейчас еще будет тренировка, после которой я могу на 100% сказать, кто не сможет сыграть завтра. Были проблемы и у Конопляки, посмотрим. Матеус точно не будет играть. А все остальные готовятся".

Про 6 игроков основного состава, у которых есть в пассиве желтые карточки, Маркевич сказал: "Ничего не сделаешь. Такая ситуация. А говорить им – выходите и играйте осторожно – тоже нельзя. Другое дело, если они заработают карточку за разговоры, тогда это будет плохо. Но футбол такая штука, что можно заработать карточку в борьбе за мяч. Но мне бы этого не хотелось".

Оценивая состояние газона на НСК "Олимпийский" Маркевич резко высказался: "Не понимаю, зачем нужно было играть матч «Динамо» - «Олимпик» на этом стадионе. Такое ощущение, что в Киеве больше нет стадионов. Вот сейчас и имеем (плохое поле - УНИАН). Погода не способствует тому, чтобы поддерживать состояние газона в хорошем состоянии. Сейчас это состояние на троечку – максимум".

А рассуждая о том, тяжело ли проводить "домашние" матчи в Киеве, тренер отметил: "Мы же катаемся так полгода, так что привыкли. Да, мы играем матчи чемпионата в Днепропетровске, а матчи Лиги Европы – в Киеве, и поскольку игры каждые три дня, то приходится много летать. Конечно, лучше готовиться дома, но ничего не поделаешь".

Как сообщал УНИАН, матч 1/8 финала Лиги Европы "Днепр" - "Аякс" состоится на столичном НСК "Олимпийский" в четверг, 12 марта. Начало игры в 20.00.

УЕФА по-прежнему не разрешает проводить матчи в Украине, восточнее и южнее Киева. В частности, кроме Донецка и Луганска, игры нельзя проводить из соображений безопасности на сертифицированных УЕФА стадионах в Одессе, Харькове и Днепропетровске.