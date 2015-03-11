Матч чемпионата Украины U-19 "Шахтер" - "Динамо" завершился вничью

Игра проходила в Полтаве, где юноши "Шахтера" проводят свои домашние матчи, сообщает пресс-служба "горняков".

Поединок начался с активных действий игроков «Динамо». Киевляне провели несколько атак, но защита «горняков» успешно справилась с этой угрозой. «Шахтер», в свою очередь, в обороне долго отсиживаться не стал. На 23-й минуте Борячук отпасовал на Зубкова, который принял мяч в штрафной зоне гостей и точно пробил в дальний угол. А под занавес первого тайма динамовцам удалось сравнять счет. Книш после прострела Тимчика отправил мяч в сетку ворот - 1:1.

После перерыва «горняки» продолжали создавать опасные моменты в штрафной соперника. Киевляне отвечали реже. Несколько хороших возможностей забить было у Арендарука, Зубкова и Борячука, но либо мяч пролетал мимо створа ворот, либо гостей спасал голкипер. В итоге поединок так и закончился вничью.

– Наверное, излишне говорить, что встречались две ведущие футбольные школы Украины, – прокомментировал матч главный тренер «Шахтера» U-19 Валерий Кривенцов. – Игра действительно получилась интересной. На поле была настоящая мужская борьба, обе команды провели много зрелищных атак. Первые минут 15 киевляне действовали более активно, потом преимущество было на нашей стороне. Во втором тайме мы создали пять стопроцентных голевых моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Теперь начинаем подготовку к важному поединку с «Бенфикой» в Юношеской лиге УЕФА. В Португалии проверим уже себя на более высоком уровне.

По итогам первой части сезона 2014/15 юноши "Динамо" и "Шахтера" выступают в Группе 1, восьмерке сильнейших команд чемпионата Украины. Матч в Полтаве был стартовым для обеих команд на этой стадии соревнований.

Как сообщал УНИАН, ранее 19-летние футболисты "Шахтера" вышли в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА, где выступают команды, представляющие сильнейшие клубы Европы, участников Лиги чемпионов УЕФА.