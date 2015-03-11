95-летний тренер по стрельбе из лука внесен в Национальный Реестр Рекордов Украины

Львовянин Хускивадзе в 95 лет до сих пор является действующим тренером по стрельбе из лука национальной команды спортсменов-паралимпийцев, регулярно проводит тренировки, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Ученики мастера, который и до сих пор безупречно владеет луком своей одной рукой, достигают отличных результатов на национальных и международных уровнях.

Инициаторами внесения тренера в Реестр были воспитанники Михаила Хускивадзе - титулованные львовские спортсмены Роман Гутник и Валерий Асавуляк, которые и обратились в Национальный проект «Книга рекордов Украины», чтобы присвоить своему учителю титул «самый возрастной действующий тренер в Украине». 20 февраля Михаил Хускивадзе был внесен в этой номинации.

Михаил Хускивадзе - главный тренер сборной команды Украины по стрельбе из лука, Заслуженный тренер УССР, Заслуженный тренер СССР. Выпускник Львовского государственного института физической культуры. В течение 1960-1971 годов - тренер сборной команды СССР и старший тренер молодежных сборных команд Украины по стрельбе из лука, глава тренерских Советов Федерации стрельбы из лука Украины, центрального Совета СДСТ «Буревестник». С 1962 года - тренер Львовского государственного медицинского института. С 1989 года по сегодняшний день главный тренер сборной команды Украины по стрельбе из лука среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Среди самых титулованных воспитанников - серебряный призер Олимпийских игр 1976 г. в Монреале Валентина Ковпан, серебряный призер Паралимпийских игр 2000 г. в Сиднее Сергей Атаманенко.

Воспитал 18 мастеров спорта международного класса по стрельбе из лука, целую когорту призеров и рекордсменов Европы, мира.

Автор 43 научных работ, учебника «Спортивная стрельба из лука».