Делегация голландского "Аякса" на матч с "Днепром" насчитывает 19 футболистов

В составе делегации 19 футболистов, сообщает официальный сайт ФК "Аякс".

В игре с украинской командой могут принять участие: вратари - Яспер Силлессен, Дьедерик Бур; защитники - Рикардо ван Рейн, Жоель Велтман, Никлас Мойсандер, Николай Бойлесен, Майк ван дер Хоорн, Яро Ридевалд, Ник Виргевер, Ридли Базур; полузащитники - Дейли Синкгравен, Дейви Клаассен, Лукас Андерсен, Лассе Шьоне, Анвар Эль Гази, Тулани Сереро; нападающие - Рикардо Кишна, Арек Милик, Рикайро Живкович.

Как сообщал УНИАН, матч 1/8 финала Лиги Европы "Днепр" - "Аякс" состоится на столичном НСК "Олимпийский" в четверг, 12 марта. Начало игры в 20.00.

УЕФА по-прежнему не разрешает проводить матчи в Украине, восточнее и южнее Киева. В частности, кроме Донецка и Луганска, игры нельзя проводить из соображений безопасности на сертифицированных УЕФА стадионах в Одессе, Харькове и Днепропетровске.