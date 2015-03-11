Четыре украинских спортсмена примут участие в Чемпионате мира по шорт-треку
15:18, 11 марта 2015Спорт
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40-й юбилейный ЧМ состоится в конце недели в Москве.
Чемпионат мира будет проходить в Москве в течение трех дней / isu.org
Четыре спортсмена представят национальную сборную Украины по шорт-треку на Чемпионате мира-2015, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Нашу страну будут представлять Елена Коренчук, София Власова, Дмитрий Полтавец и Сергей Лифиренко.
40-й юбилейный чемпионат мира по шорт-треку состоится в Москве 13-15 марта.
На этих соревнованиях будут разыграны 12 комплектов медалей среди мужчин и женщин в эстафетах и индивидуальных соревнованиях.
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