Четыре украинских спортсмена примут участие в Чемпионате мира по шорт-треку

Четыре спортсмена представят национальную сборную Украины по шорт-треку на Чемпионате мира-2015, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Нашу страну будут представлять Елена Коренчук, София Власова, Дмитрий Полтавец и Сергей Лифиренко.

40-й юбилейный чемпионат мира по шорт-треку состоится в Москве 13-15 марта.

На этих соревнованиях будут разыграны 12 комплектов медалей среди мужчин и женщин в эстафетах и индивидуальных соревнованиях.