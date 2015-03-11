Лига чемпионов, 1/8 финала "Бавария" - "Шахтер" - 7:0: онлайн-трансляция

Первый матч, состоявшийся три недели назад во Львове, завершился со счетом 0:0.

Для выхода в следующий круг украинскую команду устроит любая результативная ничья (1:1, 2:2, 3:3 и т.д.) или победа. В свою очередь, "Баварии" необходимо добиваться только победы с любым счетом. В случае повторения счета первой игры - 0:0 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Тренер действующих чемпионов Украины Мирча Луческу не считает "Шахтер" фаворитом, но полагает, что шанс у его команды есть: "Не уверен, что есть тренеры, которые априори думают, что могло бы произойти, и играют, исходя из этого. Но одно могу сказать точно: 70 тысяч болельщиков увидят хороший матч. У "Баварии" очень много высококлассных игроков. По составу это самая сильная команда в Европе на сегодня. Но в футболе не всегда побеждает логика, на поле может произойти все. "Бавария" - команда высочайшего класса. Гвардиола проделал здесь впечатляющую работу. Его команда демонстрирует очень хороший футбол. Тренеров столь высокого уровня очень немного. Мы знакомы уже довольно давно и вряд ли сможем приготовить друг другу какие-то сюрпризы. Но никогда не знаешь, что может случиться на поле. Ситуация у нас дома очень сложная. Есть много непростых обстоятельств, и игроки не могут просто так забыть, что происходит в Украине. Это очень тяжелая для всех нас ситуация, но мы должны справиться с ней и продолжать играть на высоком уровне".

В свою очередь, наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола настроен оптимистично: "Всегда говорил, что мы выиграем этот матч, и своего мнения не менял. Мы играем дома и добьемся успеха. В "Шахтере" есть игроки, которые могли бы выступать в Германии. Если бы "Шахтер" играл в чемпионате Германии - Бундеслиге, то был бы одним из фаворитов в борьбе за титул. Стиль "Шахтера" впечатляет, он силен на контратаках и располагает сильными исполнителями".

До матча трехнедельной давности "Шахтер" и "Бавария" никогда не встречались между собой. Вместе с тем, "Шахтер" под началом Луческу провел пять матчей против испанской "Барселоны", которую тренировал Гвардиола и потерпел четыре поражения (включая 0:1 в Суперкубке УЕФА-2009). Единственная победа горняков пришлась на групповой этап ЛЧ сезона 2008/09, когда дубль Александра Гладкого позволил горнякам выиграть на домашнем стадионе каталонской команды "Камп Ноу" со счетом 3:2.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом противостояния является "Бавария". Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 1,16 к 1, в то время как на ничью - 6,66 к 1, а на победу "Шахтера" - 15,63 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Бавария: 1. Нойер, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 28. Бадштубер, 27. Алаба, 31. Швайнштайгер, 19. Гётце, 10. Роббен, 25. Мюллер, 7. Рибери, 9. Левандовски Р.

Запасные: 23. Пепе Рейна, 4. Данте, 5. Бенатиа, 21. Лам, 18. Бернат, 20. Роде, 14. Писарро

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 29. Тейшейра, 8. Фред, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 17. Фернандо, 77. Илсиньо, 7. Веллингтон Нем, 89. Дентиньо, 21. Гладкий.

Этот матч, в случае успеха горняков, не станет историческим ни для украинского футбола в целом, не для "Шахтера" в частности. Горняки уже выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов, а киевское "Динамо" дважды в своей истории играло в полуфинале самого престижного еврокубка.

Тем не менее, эта игра точно станет - ОСОБЕННОЙ! Обыграть по сумме двух игр плей-офф клуб с приставкой "супер", а "Бавария" безусловно таковой является, украинским командам удавалось в единичных случаях. И сегодняшний случай, если таковой будет, точно войдет в историю.

Будем верить!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Шахтер" развел с центра поля и сразу пошел вперед. Нойер ногой уверенно выбил мяч.

2. Тайсон не смог обработать мяч и начать еще одну атаку горняков - аут для "Баварии".

3. Пенальти... Судья после некоторых раздумий решил, что на Гетце нарушил правила Кучер.

3. Плюс УДАЛЛЕНИЕ Кучера...

4. Плюс гол Мюллера... 1:0.

5. НИЧЕГО СТРАШНОГО!!!! дополнительного времени не будет, это факт. А "Шахтеру" в любом случае нужно было забивать гол, чтобы выйти в четвертьфинал. Кардинально ничего не поменялось.

6. Угловой подал "Шахтер". Адриано в борьбе с защитником пробил выше.

7. Еще один момент у "Баварии". Рибери не сумел пробить как следует, мяч сорвался с ноги. Пятов легко нейтрализовал удар.

8. РОББЕН!!!! Прощает "Шахтер"... Не дотянулся до мяча находясь напротив пустых ворот. Несколько сантиметров не хватило голландцу.

9. ЗАМЕНА У "Шахтера" - Кривцов выходит вместо Тайсона. Эхо гола и удаления Кучера.

10. Игра идет в центре поля.

11. Угловой подавала "Бавария" - Гетце подал, Роббен пробил с ходу гораздо выше ворот.

12. Очень нервничает Пятов. Иначе не объяснишь выбитый им мяч... на угловой.

13. Гетце подавал угловой, вновь защитники "Шахтера" отбились.

14. Алаба простреливал в штрафную - Ракицкий выбил мяч на угловой. Полное примущество "Баварии".

15. Вновь подал угловой Гётце и на сей раз в сантиметрах от результативного удара был Рибери.

15. Роббен хочет пенальти после попадания в защитника. Судья считает, что умышленной игры рукой у Ракицкого не было.

16. Рибери и Гетце финтят, но вновь неудачно. Защитников гостей "слишком" много для них. Полнейшее преимущество хозяев поля...

17. Замена сейчас будет у "Баварии".

18. Замена у "Баварии" - Роде выходит, Роббен потянул заднюю поверхность бедра.

19. "Бавария" не использовала очередной угловой. Мяч вышел в аут от немецких игроков.

20. Мюллер отдал слишком не точный и не внятный пас в атаке. аут для "Шахтера".

21. Срна выбивает мяч на угловой в борьбе с Алабой в очередной атаке мюнхенцев. Угловой вновь не опасен.

22. "Бавария" контролирует мяч в центре поля. Атак пока нет.

23. ЛЕВАНДОВСКИ!!! Прощает "Шахтер". Попал поляк точнехонько в штангу.

24. И еще один момент у Левандовски. В борьбе с защитником мяч уходит на угловой.

25. Угловой вновь не несет опасности для ворот горняков.

26. Предупреждение Бадштуберу. Глупое предупреждение, грубость на ровном месте в центре поля...

27. "Шахтер" не смог выудить из штрафного ничего опасного.

28. Рибери бьет по воротам из выгодной позиции, Пятов очень нервно выбивает мяч сначала рукой, а затем ногой.

29. Мюллер бьет из выгоднейшей позиции - Пятов на месте. На сей раз, хладнокровно забрал мяч.

30. Дуглас Коста пытался разыграть штрафной, но никакой опасности этот эпизод для ворот "Баварии" не представлял.

31. "Бавария" владеет полным преимуществом уже полчаса. Ни единого просвета для гостей.

32. Боатенг пробил после очередного розыгырша углового - неточно. И выше, и мимо ворот.

33. И 2:0...

34. К этому все шло... Массированную атаку своей команды завершил Боатенг, который буквально внес мяч в ворота соперника. пятов уповал на аут, но защитник "Шахтера" находился на линии ворот.

35. Мюллер едва не "хоронит" гостей окончательно. Удар пришелся рядом со штангой. Считанные сантиметры...

36. Хотя просвета для гоняков и так не особо видно...

37. Гетце жонглирует мячом на лини штрафной "Шахтера". Это, конечно, уже слишком. Горнняки, все-таки, не мальчики...

38. Предупреждения - Коста и Боатенг - за обоюдную грубость. Хамский момент со стороны обоих игроков центре поля.

39. Игра идет в центре поля, мяч контролирует "Бавария".

40. Рафиньо навешивал в штрафную - Пятов с трудом забрал мяч, с помощью Ракицкого.

41. Судья подзывает Срну и Рибери - призывает команды успокоиться. Слишком нервными были последние минуты.

42. Левандовски бьет - прямо в руки Пятову. 15 ударов уже нанесли игроки "Баварии" по воротам гостей.

43. Рибери нарушил правила в атаке в борьбе с Фредом.

44. Мюнхенцы "катают" мяч в центре поля.

45. Швайнштайгер в борьбе с защитниками "Шахтера" упустил мяч за боковую линию.

45+1. Судья добавил 1 минуту к основному времени первого тайма.

ПЕРЕРЫВ

Что же... Шокирующее начало матча, буквально какая-то пятиминутка, может определить исход всего двухматчевого противостояния. Нарушение Кучера было очевидным, что доказали многочисленные повторы. И на судью уповать нечего. А в дальнейшем, оставшись в меньшинстве, горняки сосредоточились исключительно на обороне собственных ворот. До поры, до времени, это помогало. Пока Боатенг буквально не внес мяч в ворота после массированной атаки своей команды.

Есть ли шансы при 0:2? Шансы есть всегда! И это не бравада. "Шахтер" может попытаться изменить игру, если забьет быстрый гол в начале второго тайма и отодвинет игру от своих ворот. Тогда, ближе к концовке, если она будет нервной, команда получит шанс и на второй гол. Ведь смог же вчера "Шальке" забить целых ЧЕТЫРЕ гола в ворота "РЕАЛА". Чем "Шахтер" хуже?...

Хочется верить...

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ!

46. "Бавария" начинает второй тайм в атаке, но защитник горняков выбивая мяч попадает в руку Рибери. Штрафной.

47. Роде нарушил правила на Степаненко в центре поля. Довольно грубо, но судья обходится устным внушением. Без карточки.

48. Остпился и получил травму Срна, выбивая мяч на угловой после очередной атаки соперника.

49. 3:0. Всё...

50. Очередной угловой разыграла "Бавария" - и Рибери идеально точным ударом в угол, все-таки, окончательно "хоронит" соперника.

51. 4:0....

52. Мюллер "растрелял" пустые ворота горняков после массированной атаки своей команды.

53. Теперь стоит думать горнякам уже о престиже, а не о выходе в четвертьфинал.

54. "Бавария" продолжает контролировать мяч. Ничего не меняется...

55. АТАКА "Шахтера". Шевчук отдал пас на Адриано, удар которого заблокировали защитники - угловой.

56. Ничего не получилось у горняков при розыгрыше углового. Еще и Рибери мог "привезти" пятый гол в ответной атаке...

57. Еще одно подобие атаки "горняков". Мяч уходит за боковую еще в зародыше атаки, в центре поля.

58. "Бавария", похоже, успокоилась... Есть шанс для "горняков" забить гол-два и с гордо поднятой головой покинуть турнир.

59. Рибери получил травму в борьбе с Фредом.

60. Замена у "Баварии" - Бернат вместо Рибери.

61. Левандовски не сумел обработать очень острую и опасную передачу Гетце и загубил момент на 5:0.

62. БЕРНАР! Вот кто сегодня еще не отличился. Опаснейший удар отбил Пятов - угловой.

63. 5:0...

64. БАДШТУБЕР пробил головой после навеса с угла поля - мяч от рук Пятова попал в штангу и отскочил в ворота.

65. А "Бавария" продолжает владеть мячом...

66. НЕТ, ЭТО НЕ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО... Сколько бы бразильцев у "Шахтера" не было...

67. Замена у "Баварии" - Данте меняет Бадштурбера. Мавр сделал свое дело...

68. Очередная атака мюненцев - Роде упустил мяч за лицевую линию в борьбе с защитниками "Шахтера".

69. Замена у "Шахтера" - Илсиньо выходит вместо Тейшейры.

70. "Бавария" вновь "кататет" мяч в центре поля.

72. Ничего интересного на поле не происходит уже больше 3-х минут.

73. Левандовски нарушает спокойствие своим проходом в штрафную - защитники горняков блокируют проход...

74. Да, кстати в Лиге чемпионов остается еще один "Шахтер" - U-19. В Юношеской лиге УЕФА. На следующей неделе команда сыграет в четвертьфинале с португальской "Бенфикой" в Лиссабоне.

75. 6:0... Левандовски все-таки добился своего после идеального паса Швайнштайгера и сольного прохода. Плюс. поляк красиво обыграл Пятова в очной дуэли.

76. Ну, значится, бразильцы "Шахтера" ничем не хуже своей сборной. Которая проиграла в полуфинале ЧМ Германии со счетом 1:7.

77. АТАКА "Шахтера" - Фред бьет по воротам из-за пределов штрафной - слишком высоко.

78. Замена у "Шахтера" - Нем вышел вместо Косты.

79. Очень спокойная игра длится уже минут 20. С перерывами на взрывные атаки "Баварии" и голы.

80. Мюллер не смог навесить в штрафную проиграв борьбу в самом углу поля защитникам "Шахтера".

81. Кривцов очень грубо сыграл в борьбе с Левандовски. Травма у поляка на ровном месте.

82. Роде отдал прекрасный пас на Мюллера, который едва не забил седьмой... Отличный момент у Томаса.

83. В ответной атаке Шевчук опасно бил из-за пределов штрафной - выше ворот.

84. Очередной момент у "Баварии". На сей раз шанс забить свой второй гол упустил Левандовски.

85. "Шахтер" контролирует мяч в центре поля.

86. Швайнштайгер на ровном месте отправляет мяч в аут. И немцы иногда не похожи сами на себя.

87. Угловой подавал "Шахтер" - Ракицкий и Шевчук по очереди не смогли нанести удар.

88. 7:0! Гётце в ответной контратаке немцев неожиданно для Пятова пробил с острого угла...

89. Судья! Пора свистеть...

90. А Гётце едва восьмой не забивает красивым ударом с разворота. Рядом со штангой мяч пролетел. Кстати, в этой ситуации боковой судья ошибочно определил штрафной.

90+1. А главный судья зачем-то добавил 1 минуту.

90+1. ПЯТОВ!!! Великолепный сэйв после удара Левандовского. Не будет 8:0.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!

И, в любом случае, спасибо "Шахтеру" за нынешнюю Лигу чемпионов!!!