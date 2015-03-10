Лидер "Динамо" Ярмоленко сможет сыграть против "Эвертона" в Лиге Европы
18:29, 10 марта 2015Спорт
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Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел апелляцию киевского «Динамо» относительно двух игроков клуба, удаленных в первом матче 1/16 Лиги Европы против французского «Генгама» и изменил первоначальные решения.
Яромленко сможет помочь "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы / fcdynamo.kiev.ua
Изменения касаются Андрея Ярмоленко, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).
Комитет принял решение сократить дисквалификацию Андрея Ярмоленко с трех матчей до одного и оставить в силе дисквалификацию Юнеса Беланда сроком на три игры.
Таким образом, Ярмоленко, пропустивший ответный матч 1/16 финала "Динамо" - "Генгам", сможет сыграть уже в первом матче 1/8 финала против английского "Эвертона" (Ливерпуль), который состоится в четверг, 12 марта. Что касается французского легионера "Динамо", то Беланада пропустит обе игры с англичанами.
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