Лидер "Динамо" Ярмоленко сможет сыграть против "Эвертона" в Лиге Европы

Изменения касаются Андрея Ярмоленко, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Комитет принял решение сократить дисквалификацию Андрея Ярмоленко с трех матчей до одного и оставить в силе дисквалификацию Юнеса Беланда сроком на три игры.

Таким образом, Ярмоленко, пропустивший ответный матч 1/16 финала "Динамо" - "Генгам", сможет сыграть уже в первом матче 1/8 финала против английского "Эвертона" (Ливерпуль), который состоится в четверг, 12 марта. Что касается французского легионера "Динамо", то Беланада пропустит обе игры с англичанами.