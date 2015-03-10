Тимощук и Олейник вызваны в сборную Украины на матч с Испанией
15:59, 10 марта 2015Спорт
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Тренерский штаб сборной Украины определился с двумя «легионерами», которые будут приглашены на ближайший сбор национальной команды, который пройдет с 21 марта по 1 апреля.
Анатолий Тимощук получил вызов на матч с Испанией / xsport.ua
Этими игроками будут опытный Анатолий Тимощук и Денис Олейник, сообщил УНИАН пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский.
Согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферам игроков, вызовы представителям сборной из иностранных чемпионатов должны быть присланы за 15 дней до матча национальной команды (в данном случае - игры отборочного цикла Евро-2016 против Испании, который состоится 27 марта в Севилье).
На этот раз приглашение получили рекордсмен сборной Украины по числу игр Анатолий Тимощук из санкт-петербургского «Зенита» и полузащитник голландского «Витесса» Денис Олейник.
Полный состав сборной будет обнародован до конца недели.
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