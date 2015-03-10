Тимощук и Олейник вызваны в сборную Украины на матч с Испанией

Этими игроками будут опытный Анатолий Тимощук и Денис Олейник, сообщил УНИАН пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский.

Согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферам игроков, вызовы представителям сборной из иностранных чемпионатов должны быть присланы за 15 дней до матча национальной команды (в данном случае - игры отборочного цикла Евро-2016 против Испании, который состоится 27 марта в Севилье).

На этот раз приглашение получили рекордсмен сборной Украины по числу игр Анатолий Тимощук из санкт-петербургского «Зенита» и полузащитник голландского «Витесса» Денис Олейник.

Полный состав сборной будет обнародован до конца недели.