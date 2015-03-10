Европейская федерация гандбола перенесла матч между сборными Украины и России

Решение связано с вопросами безопасности проведения игры, сообщается в заявлении EHF.

"EHF в качестве руководящего органа европейского гандбола уделят приоритетное внимание безопасности проведения матчей и не может проводить игру в условиях политической напряженности между двумя странами", - говорится в заявлении.

Европейская федерация не может гарантировать безопасность проведение матчей между Россией и Украиной в любой из этих двух стран в настоящее время. Поэтому федерация откладывает матч Россия - Украина (первоначально намеченный на вторник, 28 апрелю 2015).

Как сообщал УНИАН, сборные Украины и России попали в одну группу квалификационных соревнований Евро-2016, Группу 5.

Гандбольный Евро-2016 состоится в Польше в январе следующего года.