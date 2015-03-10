Украинский гимнаст Верняев выиграл Кубок мира

21-летний киевлянин выиграл все три этапа кубковой серии в многоборье - в ноябре в Штутгарте, в декабре в Глазго и накануне в американском Арлингтоне, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинец за выступления в пяти упражнениях получил от судей оценку 90,597 балла. Серебряный призер этого этапа Рьохеи Като из Японии получил 90,098 балла, а финишировавший третьим Доннел Виттенбург (США) - 89,932.

Верняев стал первым украинским спортсменом, которому удалось завоевать Кубок мира.

Кроме того, на данный момент Верняев возглавляет мировой рейтинг-лист, набрав 150 очков.