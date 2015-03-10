Лига чемпионов, 1/8 финала, "Порту" - "Базель": видео онлайн-трансляция

Первая игра между командами, состоявшаяся три недели назад, завершилась вничью - 1:1.

В борьбе за выход в четвертьфинал португальскую команду устроит нулевая ничья либо победа. В свою очередь, "Базель" устроит результативная ничья, где команды забьют по два и более мячей (2:2, 3:3 и т.д.), либо победа. При счете 1:1 будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти.

Наставник "Порту" Хулен Лопетеги перед матчем отметил, что его команда начала борьбу в нынешней ЛЧ с квалификации и добралась до 1/8 финала. "Речь идет о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов, шансе пробиться в восьмерку лучших. Пока счет равный, и "Базель" вынудит нас сыграть на пределе. Нам надо хорошо проявить себя в споре с соперником, отлично сыгравшим в текущей Лиге чемпионов и вообще здорово зарекомендовавшим себя в последних двух розыгрышах еврокубков. Чтобы победить, мы обязаны хорошо отыграть в обороне. У "Базеля" немало игроков, способных доставить нам неприятности. Кроме того, эта команда опытна и быстра", - сказал Лопетеги.

В свою очередь, тренер "Базеля" Паулу Соуза заявил: "Это невероятные эмоции. Как же здорово сражаться на таком уровне, и мы счастливы, что у нас есть возможность играть с лучшими клубами Европы. Мы верим в свои силы и смотрим в будущее с оптимизмом. Да, "Порту" окажет на нас давление, но если мы будем стоять стеной, то доставим сопернику неприятности. Особенно если сможем забить. Верю, что в отличие от первого матча, мы будем владеть мячом гораздо больше и создавать моменты. Это то, над чем мы работаем. Мы прибавили после зимней паузы. Сейчас мы выглядим лучше, чем в первом поединке. Мы уже провели несколько матчей, и команда начинает принимать на поле правильные решения, а это играет огромную роль. На этом уровне очень важно уметь справляться с давлением".

До матча трехнедельной давности команды никогда не встречались в еврокубках.

В предстоящей игре явным фаворитом на котировках букмекерских контор считается "Порту". На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,40 к 1, в то время как на ничью - 4,33 к 1, а на победу гостей - 7,45 к 1.