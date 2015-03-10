Олеся Повх и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине

Голосование по определению лучших легкоатлетов месяца проводилось среди членов совета Федерации легкой атлетики Украины, представителей СМИ и болельщиков, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Повх в феврале выиграла международные соревнования в беге на 60 м в Москве, Хельсинки и Лодзе, а также стала чемпионкой Украины-2015 в помещении. Время, показанное ею в Финляндии, – 7,20 – было 6-м результатом сезона в Европе.

Проценко выиграл общий зачет Тура Моравии, а в Банска Быстрице показал 4-й результат сезона в мире (2-й в Европе) – 2 м 33 см.