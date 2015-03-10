Олеся Повх и Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине
14:27, 10 марта 2015Спорт
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Спринтер Олеся Повх и прыгун в высоту Андрей Проценко признаны лучшими легкоатлетами Украины в феврале 2015 года.
Олеся Повх признана лучшей легкоатлеткой месяца в Украине / chfla.org.ua
Голосование по определению лучших легкоатлетов месяца проводилось среди членов совета Федерации легкой атлетики Украины, представителей СМИ и болельщиков, сообщает пресс-служба ФЛАУ.
Повх в феврале выиграла международные соревнования в беге на 60 м в Москве, Хельсинки и Лодзе, а также стала чемпионкой Украины-2015 в помещении. Время, показанное ею в Финляндии, – 7,20 – было 6-м результатом сезона в Европе.
Проценко выиграл общий зачет Тура Моравии, а в Банска Быстрице показал 4-й результат сезона в мире (2-й в Европе) – 2 м 33 см.
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