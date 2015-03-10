Лига чемпионов, 1/8 финала, "Реал" - "Шальке": видео онлайн-трансляция

Первая игра, состоявшаяся три недели назад в Германии, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Реала".

Перед ответным матчем "Реал" обеспечил себе весомое преимущество, забив два гола на выезде. Сегодня, для того, чтобы выйти в четвертьфинал, немецкому клубу нужно выигрывать с разницей в два и более мячей (3:1, 4:2 и т.д.). В случае повторения счета первой игры (2:0 в пользу хозяев) будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти. "Реал" в домашнем матче устроит даже поражение с минимальным счетом, не говоря уже о ничьей или победе.

"Реал" повторит рекорд Лиги чемпионов УЕФА по количеству домашних побед подряд и побьет рекорд по количеству побед кряду, если одолеет "Шальке-04" в столице Испании в ответном матче 1/8 финала. Выиграв три недели назад матч в Гельзенкирхене, "Реал" одержал десятую подряд победу в Лиге чемпионов, повторив рекорд "Баварии".

Любопытно, что команды встречаются на этой стадии второй сезон подряд. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2013/14 "Реал" стал первой командой, которой удалось забить шесть мячей в гостевом поединке плей-офф. В Гельзенкирхене дубли оформили Гарет Бейл, Роналду и Карим Бензема. В добавленное время экс-форвард "Реала" Клаас-Ян Хунтелаар забил гол престижа - 1:6. Ответный поединок на "Сантьяго Бернабеу" также выиграли мадридцы - 3:1. Роналду снова сделал дубль, а по ходу всего турнира отличился 17 раз.

Перед сегодняшним матчем букмекерские конторы также отдают явный перевес "Реалу". На победу хозяев поля ставки принимаются из расчета 1,19 к 1, в то время как на ничью - 6,33 к 1, а на победу "Шальке" - 12,23 к 1.