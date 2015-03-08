Умер полузащитник "Зари" Павел Худзик - источник
Полузащитник "Зари" ушел из жизни в больнице после тяжелого ДТП
Об этом рассказал журналист программы "Профутбол" Игорь Цыганык, сообщает "Футбол".
Худзик после смертельного ДТП впал в кому и умер, не приходя в сознание.
Напомним, ранее мы сообщали об аварии с участием Худзика. Автомобиль Павла столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail, в котором находились пять человек. Водитель автомобиля Nissan X-Trail погиб на месте, один человек в автомобиле получил травмы.
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Худзик родился в 1985 году в Хмельницкой области, выступал в таких клубах как "Красилов", "Энергетик" и ФК "Львов", после чего оказался в "Оболони". 29 апреля Павлу могло исполниться 30 лет.
Выражаем соболезнования родным и близким Павла Худзика.