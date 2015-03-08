"Днепр" выиграл у "Карпат" в заключительном матче тура Премьер-лиги

Во Львове завершился заключительный матч 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали днепропетровский "Днепр" и проиграли со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в самом начале игры.

"Днепр" мощно начал матч и уже на 4-й минуте открыл счет. Бруно Гама слева ворвался в штрафную, мягко набросил на линию вратарской, где Никола Калинич головой отправил мяч в ворота. После того, как днепропетровцы повели в счете, игра заметно успокоилась и, хоть и проходила с территориальным и игровым премуществом гостей, но протекала в дальнейшем без голов.

Таким образом, после 16-го тура в турнирной таблице "Днепр" по-прежнему находится на 3-м месте с 34 очками. У идущего на 2-м месте донецкого "Шахтера" - 35 баллов, а лидирующее киевское "Динамо" сумело еще больше увеличить свой отрыв - 42. Замыкают таблицу, как и раньше, "Карпаты" - 5 очков.

Следующий тур УПЛ состоится 13-15 марта.