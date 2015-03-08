УПЛ, 16-й тур, "Карпаты" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

В этой игре встречаются команды, который занимают 3-е и последнее 14-е места в турнирной таблице, сообщает пресс-служба УПЛ.

Последнее место "Карпат" в турнирной таблице обуславливается тем, что на клуб были наложены штрафные санкции в виде лишения 9 очков по ходу турнира. Теоретически, команда могла бы сейчас делить 10-11 места с одесским "Черноморцем".

У некогда непримиримых противников уже несколько лет появилась тенденция к постоянным победам «Днепра». И в такое положение вещей было внесено лишь одно исключение за три с половиной года, так как 6 из 7 игр принесли днепропетровцам победы с впечатляющим общим счетом - 18:2.

Потенциал для того, чтобы продолжить в том же духе, команда Мирона Маркевича показала и успехами против «Олимпиакоса», и разгромом «Волыни» в прошлом туре УПЛ (5:0). «Карпаты» в этой ситуации не имеют особых козырей - разве что положительные отзывы от встречи в обновленном составе против донецкого «Металлурга». Однако на этот раз уровень опасности противника значительно выше. Не в пользу львовян был и перенос кубкового матча «Днепра» с «Черноморцем». Поэтому гости приедут с нерастраченой энергией, с желанием продолжить преследование дуэта лидеров и как можно лучше в игровых условиях подготовиться к первой встрече против голлансдского «Аякса» (Амстердам) в 1/8 финала Лиги Европы.

В матче первого круга "Днепр" одолел львовян со счетом 4:0.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом является гостевая команда. На победу "Днепра" ставки принимаются с коэффициентом 1,36 к 1, в то время как на ничью - 4,42 к 1, а на победу "Карпат" 7,83 к 1.

Стартовые составы команд:

Карпаты: 23. Мисак, 5. Гитченко, 94. Мирошниченко Д., 9. Кожанов, 10. Карноза, 17. Голодюк, 32. Пластун, 48. Кльоц, 8. Костевич, 14. Сергийчук, 35. Швед М.

Запасные: 1. Пидкивка, 26. Новотрясов, 27. Страшкевич, 86. Кравец В., 92. Чачуа, 16. Худобяк, 76. Гуцуляк

Днепр: 71. Бойко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 15. Чигринский, 7. Канкава, 8. Ксенз, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 24. Лучкевич, 29. Ротань, 9. Калинич

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 39. Сваток, 18. Зозуля, 28. Шахов, 97. Близниченко, 11. Селезнев