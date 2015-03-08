Украинка Лупу выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров
Украинка на 0,3 секунды отстала от победительницы швейцарки Бушель.
В Праге завершился финальный забег на 800 метров в рамках Чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях, в котором украинка Наталья Лупу заняла 3-е место.
Наша спортсменка ровно на 0,3 секунды отстала от чемпионки.
Украинка была одной из претенденток на медали в этом забеге и уверенно провела всю дистанцию в группе лидеров. На последних метрах удачливее всех оказалась швейцарка Селина Бушель, показавшая результат 2 минуты 01,95 секунды. Всего на четыре сотых секунды от нее отстала россиянка Екатерина Поистогова, а Лупу финишировала спустя три десятых секунды после победительницы.
Эта медаль стала второй для сборной Украины на турнире в Праге. Ранее чемпионкой Европы стала Наталья Пигида, победившая в забеге на 400 метров.
Чемпионат Европы проходит в Праге (Чехия) с 5 по 8 марта.