Украинка Лупу выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров

В Праге завершился финальный забег на 800 метров в рамках Чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях, в котором украинка Наталья Лупу заняла 3-е место.

Наша спортсменка ровно на 0,3 секунды отстала от чемпионки.

Украинка была одной из претенденток на медали в этом забеге и уверенно провела всю дистанцию в группе лидеров. На последних метрах удачливее всех оказалась швейцарка Селина Бушель, показавшая результат 2 минуты 01,95 секунды. Всего на четыре сотых секунды от нее отстала россиянка Екатерина Поистогова, а Лупу финишировала спустя три десятых секунды после победительницы.

Эта медаль стала второй для сборной Украины на турнире в Праге. Ранее чемпионкой Европы стала Наталья Пигида, победившая в забеге на 400 метров.

Чемпионат Европы проходит в Праге (Чехия) с 5 по 8 марта.