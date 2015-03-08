WSB, 8-й тур, "Мексиканские воины" - "Украинские атаманы": видеотрансляция (повтор)
16:11, 08 марта 2015Спорт
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В Мексике состоялась матчевая встреча Всемирной серии бокса.
ukraineotamans.com.ua
В ночь на 8 марта профессиональный боксерский клуб «Украинские атаманы» проводил очередную выездную матчевую встречу в 5-м сезоне Всемирной серии бокса. В городе Агуаскальентес наша команда встретилась с «Мексиканскими воинами» в рамках 8-го тура, открывающего второй круг групповых соревнований, сообщает пресс-служба "атаманов".
Поединок между командами прошел в подгруппе «С1», на ринг вышли боксеры весовых категорий: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.
Предлагаем Вашему вниманию повтор видеотрансляции матча. С результатами Вы можете ознакомиться здесь.
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