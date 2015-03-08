УПЛ: "Волынь" сыграла вничью с "Черноморцем", а "Динамо" вырвало победу у "Олимпика"

"Олимпик", проводящий домашние матчи в Киеве, игру с "Динамо" проводил не на стадионе "Оболонь", а на домашней арене "Динамо" - НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба УПЛ.

В первом тайме игры в Луцке преимущество неожиданно имели гости, которые сейчас испытывают большие финансовые проблемы и приехали в Луцк в роли аутсайдера. "Черноморец" находится на 10-м месте, в то время как "Волынь" - на 7-м. Тем не менее, одесситы явно активнее начали игру, а на 35-й минуте воплотили свое преимущество в гол. Мяч в свои ворота забил игрок "Волыни" Ивица Жунич. Виталия Балашов выполнил навес со штрафного, Анатолий Диденко в падении головой пробил и мяч, задев Жунича, влетел в ворота. Одесситы могли претендовать даже на победу в этой игре, ведя в счете вплоть до 77-й минуты. Но, в этот момент Жунич исправил собственную оплошность. Высоко выпрыгнув в штрафной после навеса партнера, Жунич головой пробил точно в дальний угол ворот - 1:1.

В матче в Киеве, где явным фаворитом, разумеется, являлся динамовский коллектив, номинальные хозяева поля из "Олимпика" удерживали свои ворота в неприкосновенности до 94-й минуты и рассчитывали на большую сенсацию. Но, в добавленное арбитром время, после розыгрыша очередного стандарта, точный удар нанес Никита Бурда - 1:0. Таким образом, эта победа позволила лидеру чемпионата увеличить свой отрыв от главного конкурента - донецкого "Шахтера" - до 7 очков.

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" сыграл вничью с харьковским "Металлистом" - 2:2. мариупольский "Ильичевец" обыграл луганскую "Зарю" - 2:1, а запорожский "Металлург" проиграл донецкому "Металлургу" со счетом 0:1.