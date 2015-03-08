Премьер-лига, 16-й тур, "Волынь" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает одесский "Черноморец". В этой игре встречаются команды, которые занимают 7-е и 10-е места в турнирной таблице, сообщает пресс-служба УПЛ.

Довольно редкое явление во внутренних соревнованиях - игра без допуска зрителей на стадион. «Волынь» таким образом будет "расчитываться" за грехи своих болельщиков в конце прошлого года, когда в Луцк приехал «Металлист» и гра с харьковчанами закончилась скандалом с участием выбежавших на поле фанов. Относительно повезло в этой ситуации «Черноморцу», поскольку основная часть преимущества собственных стен соперника будет в воскресенье отсутствовать.

Однако даже в привычных условиях в последние годы одесситы лучше чувствуют себя с данным соперником именно в гостях. «Моряки» здесь выиграли 4 предыдущие вчтречи, а лучане в пример могут взять разве что сезон 2004/2005 гг. - именно с тех пор они на «Авангарде» у неудобного соперника не берут очки и не побеждают его.

Нынешний состав «Волыни» является более стабильным и проверенным, и даже предыдущий конфуз в Днепропетровске (0:5 от "Днепра") ни о чем не говорит. Перевоплощение лица команды в сжатые сроки от Виталия Кварцяного - обычное дело. А вот же возможности «Черноморца» под руководством Александра Бабича на сегодня пока мало известны. Возможно, эта игра даст опредедленную пищу для размышлений.

Матч первого круга в Одессе завершился со счетом 1:0 в пользу "Черноморца".

С учетом больших кадровых изменений в составе одесситов, которые произошли в зимнее межсезонье и связаны с серьезным финансовым кризисом в клубе, фаворитом матча на котировках букмекерских контор являются хозяева поля. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 1,48 к 1, в то время как на ничью - 3,84 к 1, а на победу одесситов - 6,45 к 1.

Стартовые составы команд:

Волынь: 1. Шуст, 15. Жунич, 91. Парцвания, 6. Бабенко Р., 10. Бикфалви, 11. Шарпар, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 23. Немчанинов, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасные: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 8. Политыло, 14. Полевой, 89. Козьбан, 94. Хомченко

Черноморец: 13. Мартыщук, 11. Смирнов, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 39. Васин Д., 42. Крнета, 24. Гречишкин, 2. Олейник Я., 55. Филимонов, 27. Балашов, 90. Диденко

Запасные: 44. Паст, 4. Путраш, 10. Кича, 19. Калитов, 94. Данченко О., 22. Кабаев, 99. Яворский В.