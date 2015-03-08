WSB, 8-й тур: "Украинские атаманы" всухую проиграли "Мексиканским воинам" (видео поединков)

В ночь на 8 марта профессиональный боксерский клуб «Украинские атаманы» проводил очередную выездную матчевую встречу в 5-м сезоне Всемирной серии бокса. В городе Агуаскальентес наша команда встретилась с «Мексиканскими воинами» в рамках 8-го тура, открывающего второй круг групповых соревнований, сообщает пресс-служба "атаманов".

Поединок между командами прошел в подгруппе «С1», на ринг вышли боксеры весовых категорий: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.

Украинцы проиграли все пять поединков единогласным решением судей - 0:5. Таким образом, мексиканцы взяли реванш за матч в рамках стартового тура соревнований, в столице Украины, когда наша команда победила со счетом 4:1.

Несмотря на поражение, «Украинские атаманы» остались с 14-ю очками на 3-м месте в турнирной таблице. «Мексиканские воины» приблизились к ним на расстояние в один балл. На первом месте по-прежнему «Кубинские укротители», которые выиграли в гостях у «Марокканских атлассных львов» 4:1 и набрали 24 очка. На второй позиции «Команда боксеров России», которая в субботу с таким же счетом победила на выезде «Алжирских пустынных ястребов» и набрала 18 пунктов..

Весовая категория 52 кг. Орландо Хутциль «Мексиканские воины» - Азат Усеналиев «Украинские атаманы»

Весовая категория 60 кг. Линдольфо Дельгадо «Мексиканские воины» - Олег Прудкий «Украинские атаманы»

Весовая категория 69 кг. Хектор Рейес «Мексиканские воины» - Сергей Богачук «Украинские атаманы»

Весовая категория 81 кг. Карлос Мина «Мексиканские воины» - Денис Солоненко «Украинские атаманы»

Весовая категория +91 кг. Эдгар Рамирез «Мексиканские воины» - Тарас Неудачин «Украинские атаманы»