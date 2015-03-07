"Будівельник" выиграл Кубок Украины по баскетболу

В столичном Дворце спорта завершился "Финал четырех" Кубка Украины по баскетболу, где в решающем матче столичный "Будівельник" принимал днепропетровский "Днепр" и выиграл со счетом 73:60.

Судьба матча была решена в 3-й четверти.

Киевляне мощно стартовали и уже ко 2-й минуте вели в счете - 9:2. Но, в середине четверти соперник выровнял положение, а на малый перерыв и вовсе уходил ведя в счете - 20:22. С минимальным преимуществом "Днепра" завершилась и вторая четверть, 17:19. После чего гости повели спреимуществом 4 балла.

Впрочем, на долго днепропетровцев не хватило. Третья 10-минутка, ставшая решающей в этом матче, завершилась полным разгромом "Днепра" - 24:7. А в заключительной четверти киевлян больше заботило сохранение преимущества, в чем они преуспели - 12:12.

Лучшим игроком финального матча стал Денис Лукашов, на счету которого 17 очков, 5 подборов и 5 передач.

Таким образом, "строители" подтвердили титул сильнейшей команды Украины. В сезоне 2013/14 команда также выиграла Кубок Украины, а впоследствии и чемпионат Суперлиги.