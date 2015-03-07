Валентина Семеренко стала бронзовым призером ЧМ в спринте

Сезон, в котором чуть ли не в каждой гонке одной из главных тем становится погода, должен был завершиться таким чемпионатом мира. Даже самые сложные условия в спринте у мужчин не шли ни в какое сравнение с тем, что досталось девушкам: до сильного порывистого ветра добавились сумерки и обильный снегопад, передает champion.com.ua.

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В итоге, все стратегические заготовки тренеров, которые отправляли своих топ-спортсменок в ранние стартовые номера, оказались ложными - поздние стартовые номера получили более качественную трассу.

Валя Семеренко имела четвертый стартовый номер и фактически прокладывала лыжню для соперниц. И, понимая, что скоростью сегодня взять будет сложно, Валя сделала упор на точность и - главное - скорострельность. Среди всех участниц у Семеренко лучшее суммарное время стрельбы. После чистой стрельбы лежа, Валя некоторое время оставалась лидером, вплоть до того, как отстрелялась Мари Дорен-Абер.

Справиться с француженкой нашей биатлонистке не удалось и на финише: допустив промах в стойке, Валя финишировала в 20-ти секундах позади Дорен. Для Мари - это первое золото чемпионатов мира. А она только в январе вернулась в Кубок мира после рождения ребенка.

Обошла украинку еще и Вероника Новаковска-Земняк - единственная из претенденток на высокие места, которая отстрелялась чисто. Для польки - это первый подиум в истории выступлений на Кубке мира, и сразу серебро чемпионата мира.

А бронза в спринте на главном старте становится "фишкой" Семеренко: уже четыре года подряд медали здесь делят Вита и Валя (2012 (ЧМ) - Вита, 2013 (ЧМ) - Вита, 2014 (ОИ) - Вита, 2015 (ЧМ) - Валя). Для Вали Семеренко - это уже вторая бронза чемпионатов мира. Два года назад она финишировала третьей в индивидуальной гонке.