Игрок луганской "Зари" получил черепно-мозговую травму в ДТП

12:55, 07 марта 2015
Спорт
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Павел Худзик находится в больнице Золотоношы.

Врачи борются за жизнь Павла Худзика / zarya-lugansk.com

Вчера после игры молодёжных составов мариупольского «Ильичёвца» и луганской «Зари» полузащитник луганской команды Павел Худзик на своём автомобиле Volkswagen Polo отправился к семье в город Киев. На трассе Киев-Черкассы в 140 километрах от Киева, автомобиль игрока столкнулся с автомобилем Nissan X-trail в котором находились пять человек, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

Водитель автомобиля Nissan X-trail погиб на месте, один человек в автомобиле получил травмы. 

По свидетельствам очевидцев, виновник аварии – водитель автомобиля Nissan X-trail, который выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошло столкновение. 

Сразу же после ДТП Худзик с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу города Золотоноша. В данный момент принимается решение о его переводе в нейрохирургию клиники «Борис» города Киева. 

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