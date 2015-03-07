Игрок луганской "Зари" получил черепно-мозговую травму в ДТП

Вчера после игры молодёжных составов мариупольского «Ильичёвца» и луганской «Зари» полузащитник луганской команды Павел Худзик на своём автомобиле Volkswagen Polo отправился к семье в город Киев. На трассе Киев-Черкассы в 140 километрах от Киева, автомобиль игрока столкнулся с автомобилем Nissan X-trail в котором находились пять человек, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

Водитель автомобиля Nissan X-trail погиб на месте, один человек в автомобиле получил травмы.

По свидетельствам очевидцев, виновник аварии – водитель автомобиля Nissan X-trail, который выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошло столкновение.

Сразу же после ДТП Худзик с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу города Золотоноша. В данный момент принимается решение о его переводе в нейрохирургию клиники «Борис» города Киева.