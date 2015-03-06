"Украинские атаманы" и "Мексиканские воины" успешно прошли процедуру взвешивания

Команды Всемирной боксерской серии «Мексиканские воины» и «Украинские атаманы» прошли официальную процедуру взвешивания. Все боксеры уложились в отведенный вес и уже завтра выйдут на ринг мексиканского города Агуаскальентес.

Также стоит отметить, что программа завтрашнего вечера бокса будет несколько изменена. Поединки начнутся как обычно в наилегчайшем весе до 52 кг, после чего зрители увидят бои по такой схеме: 69 кг, +91 кг, 81 кг, а закончится вечер бокса поединком в весе до 60 кг.

Таким образом, на ринг выйдут:

Весовая категория 52 кг. Орландо Хутциль «Мексиканские воины» - Азат Усеналиев «Украинские атаманы»

Весовая категория 60 кг. Линдольфо Дельгадо «Мексиканские воины» - Олег Прудкий «Украинские атаманы»

Весовая категория 69 кг. Хектор Рейес «Мексиканские воины» - Сергей Богачук «Украинские атаманы»

Весовая категория 81 кг. Карлос Мина «Мексиканские воины» - Денис Солоненко «Украинские атаманы»

Весовая категория +91 кг. Эдгар Рамирез «Мексиканские воины» - Тарас Неудачин «Украинские атаманы»

УНИАН проведет прямую трансляцию матчевой встречи в ночь на 8 марта в 04:30 по киевскому времени.