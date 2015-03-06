"Будівельник" обыграл "Химик" в полуфинале Кубка Украины по баскетболу

В столичном Дворце спорта завершился второй полуфинальный матч "Финала четырех" Кубка Украины по баскетболу, в котором столичный "Будівельник" противостоял южненскому "Химику" и обыграл соперника со счетом 57:49.

Судьба матча была определена в самой концовке.

Игра двух лидеров украинского баскетбола нынешнего сезона была крайне напряженной и мало результативной. За 40 минут игры команды набрали чуть более 100 очков на двоих.

В столь напряженном матче киевляне были чуточку сильнее в первых трех четвертях - 17:13, 14:12 и 14:13. А в заключительной 10-минутке не только сохранили свой 7-очковый перевес, но и увеличил его на 1 балл, 12:11 - и 57:49 итоговый счет.

Самыми результативными игроками в составе победителей в этом матче стали Максим Пустозвонов и Максим Ившин, которые набрали по 14 баллов.

Таким образом, киевляне одержали первую победу над "Химиком" в сезоне 2014/15 (два матча в рамках регулярного чемпионата Суперлиги "строители" проиграли), а "Химик" потерпел первое поражение на протяжении сезона вообще. Статистика побед и поражений команды в чемпионате - 25/0.

В финале киевлянам будет противостоять днепропетровский "Днепр", который ранее сегодня, в первом полуфинале обыграл БК "Киев" со счетом 65:60.