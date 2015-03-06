Павелко избран президентом ФФУ

15:35, 06 марта 2015
Спорт
3587
обновлено

В Киеве завершились выборы президента Федерации футбола Украины, на которых большинством голосов руководителем федерации избран Андрей Павелко.

Андрей Павелко будет руководить ФФУ / dynamo.kiev.ua

Об этом было объявлено после подсчета всех 137 бюллетеней, сообщает корреспондент УНИАН.

Согласно подсчету, 122 голоса были отданы за Павелко, 8 - за Игоря Коломойского, 7 - за Ярослава Грисьо.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном Доме футбола (офис ФФУ) состоялся внеочередной Конгресс ФФУ, на котором избирался новый президент организации. Экс-президент Анатолий Коньков подал в отставку в декабре 2014-го года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter