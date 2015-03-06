Павелко избран президентом ФФУ
15:35, 06 марта 2015Спорт
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В Киеве завершились выборы президента Федерации футбола Украины, на которых большинством голосов руководителем федерации избран Андрей Павелко.
Андрей Павелко будет руководить ФФУ / dynamo.kiev.ua
Об этом было объявлено после подсчета всех 137 бюллетеней, сообщает корреспондент УНИАН.
Согласно подсчету, 122 голоса были отданы за Павелко, 8 - за Игоря Коломойского, 7 - за Ярослава Грисьо.
Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном Доме футбола (офис ФФУ) состоялся внеочередной Конгресс ФФУ, на котором избирался новый президент организации. Экс-президент Анатолий Коньков подал в отставку в декабре 2014-го года.
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