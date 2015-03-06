Павелко избран президентом ФФУ

Об этом было объявлено после подсчета всех 137 бюллетеней, сообщает корреспондент УНИАН.

Согласно подсчету, 122 голоса были отданы за Павелко, 8 - за Игоря Коломойского, 7 - за Ярослава Грисьо.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичном Доме футбола (офис ФФУ) состоялся внеочередной Конгресс ФФУ, на котором избирался новый президент организации. Экс-президент Анатолий Коньков подал в отставку в декабре 2014-го года.