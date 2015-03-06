Назван состав легкоатлетической сборной Украины на зимний Кубок Европы по метаниям

Украинскую делегацию на этих соревнованиях будут представлять 16 спортсменов, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Согласно регламенту зимнего Кубка Европы, в каждой дисциплине в соревнованиях взрослых и молодежи, страну может представлять один атлет. Украина будет представлена в Португалии во всех без исключения видах программы.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: взрослые - Ничипорчук Александр (копье) Гацко-Федусова Анна (копье) Семенов Алексей (диск) Семенова Наталья (диск) Виноградов Евгений (молот) Новожилова Ирина (молот) Самолюк Виктор (ядро) Клочко Виктория (ядро); молодежь - Богдан Максим (копье) Дерун Екатерина (копье) Мусиенко Игорь (диск) Чередниченко Карина (диск) Регеда Сергей (молот) Шамотина Алена (молот) Богач Николай (ядро) Савицкая Виктория (ядро).

Зимний Кубок Европы по метаниям состоится 14-15 марта в Лейрие (Португалия).