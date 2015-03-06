На Конгрессе ФФУ Павелко выступил за децентрализацию органов футбола и жесткую позицию по Крыму, Коломойский - за уравнивание бюджетов клубов

На внеочередном Конгрессе ФФУ, который сегодня проходит в столичном Доме футбола (офис Федерации футбола Украины) свои программы представили главные кандидаты на должность президента ФФУ - Андрей Павелко и Игорь Коломойский.

Павелко выступил за децентрализацию органов футбола и заявил про жесткую позицию относительно региональной федерации Крыма, а Коломойский - за уравнивание бюджетов клубов и уменьшение зарплат игроков во время АТО, сообщает корреспондент УНИАН.

В частности, Павелко отметил: "Первое, про что наш Конгресс должен заявить четко и однозначно футбольному миру - это подтвердить жесткую позицию ФФУ касательно окупированного Крыма. Это украинская территория. Мы знаем, какое давление чуствуют на себе специалисты и энтузиасты Республиканской федерации футбола Крыма, которые сохраняют верность Украине. Мы помним про них". Кроме того, вице-президент ФФУ отметил: ""Говоря про децентрализацию управления, мы будем стимулировать большую активность и самостоятельность местных органов. ФФУ окажет всяческую поддержку всем конструктивным начинаниям и инициативам. Ми разработаем систему оценок и критериев работы областных и районных федераций".

В свою очередь, Игорь Коломойский отметил: "Хочу остановиться на нескольких пунктах которые меня волнуют, поскольку мы стоим под угрозой существования украинского футбола. Мы видим, что происходит на Донбассе, в Крыму, знаем, что пять клубов элиты играют не на своих стадионах и кочуют по городам и весям всей страны. Не знаю, известно ли вам, как себя чувствуют владельцы клубов, которые должны платить зарплату легионерам в валюте с нынешним курсом. Сейчас идет не знаю, как назвать АТО, война. мы знаем, сколько у нас раненных и я не знаю, насколько это этично в такое время платить такие зарплаты футболистам". Кроме того, Коломойский отметил: "Для развития футбола должна быть конкуренция. Не может быть, чтобы у одного клуба был бюджет 100 миллионов, у другого - 2-3. Они не смогут конкурировать. Поэтому сейчас у нас есть возможность построить новую модель развития футбола. Я обязаюсь в случае избрания меня президентом построить новую модель украинского футбола".

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит внеочередной Конгресс ФФУ, на котором должен быть избран президент федерации. Экс-президент ФФУ Анатолий Коньков подал в отставку в декабре 2014-го года.