Команда украинского легионера NCAA "Уэбер" выиграла матч регулярного чемпионата у "Айдахо"

Лучшим игроком матча стал кандидат в национальную сборную Украины Хоэль Боломбой, сообщает официальный сайт NCAA.

На счету игрока, проведшего на площадке 35 минут игрового времени, 22 очка (6/10 2-очковых бросков, 2/3 3-очковых, 4/6 штрафных), 10 подборов, 1 передача, 2 блокшота, 1 перехват, 2 потери, 2 фола.

Боломбой является одним из лидеров команды на протяжении всего сезона. Его средняя статистика составляет 13,1 очка за игру при 32,7 минутах времени, проведенного на площадке. Это второй показатель в команде после Джереми Сэнглина (35,3 минуты, 16,0 очка).

На данный момент, команда государственного университета Уэбер (Огден, штат Юта), занимает 8-е место в Дивизионе Big Sky, имея на своем счету 8 побед при 9 поражениях.

Хоэль Боломбой родился в Донецке и имеет баскетбольное гражданство Украины. В детстве родители игрока перевезли его в США.

NCAA объединяет студенческие чемпионаты команд университетов и колледжей США по 23 видам спорта.