В Киеве открылся внеочередной Конгресс ФФУ

В столичном Доме футбола (офис Федерации футбола Украины) открылся внеочередной Конгресс ФФУ.

Конгресс открыл вице-президент федерации Владимир Мариновский, сообщает корреспондент УНИАН. В зале прозвучал гимн Украины. Главным вопрос повестки дня будут выбору президента ФФУ. На пост претендуют три кандидата - Андрей Павелко, Ярослав Грисьо и Игорь Коломойский. Для работы в Исполкоме зарегистрированы 137 делегатов.

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