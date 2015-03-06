В Киеве открылся внеочередной Конгресс ФФУ

12:25, 06 марта 2015
Спорт
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В столичном Доме футбола (офис Федерации футбола Украины) открылся внеочередной Конгресс ФФУ.

Конгресс ФФУ выбирает президента организации / ffu.org.ua

Конгресс открыл вице-президент федерации Владимир Мариновский, сообщает корреспондент УНИАН.

В зале прозвучал гимн Украины.

Главным вопрос повестки дня будут выбору президента ФФУ. На пост претендуют три кандидата - Андрей Павелко, Ярослав Грисьо и Игорь Коломойский.

Для работы в Исполкоме зарегистрированы 137 делегатов.

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