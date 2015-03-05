Украинский футболист Пашаев может сыграть за сборную Азербайджана

Об этом заявил генсек федерации Эльхан Мамедов, сообщает Report.az.

По словам Мамедова, с этой целью АФФА обратилась и в Футбольную федерацию Украины. Генсек заявил, что завтра делегаты от АФФА намерены посетить ФИФА: "Отец Павла Пашаева - Вагиф - азербайджанец. Он родился в Баку. У нас есть подтверждающий это документ. Собрав все документы, мы обратимся в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос о его переходе в сборную Азербайджана. Согласно 8-му пункту Положения ФИФА о статусе футболистов, если спортсмен выступал на официальных матчах в составе сборной по младшей возрастной группе, решение о его участии в основной сборной другой страны принимает ФИФА.

Вполне возможно, что завтра мы обратимся и в главную футбольную структуру, а ФИФА примет решение в ближайшие две недели".

Павел Пашаев неоднократно привлекался к играм в национальной сборной Украины. Помимо матчей в командах возрастных категорий U-17, U-19 и U-21, Пашаев также надевал форму основной сборной команды, проведя две игры в 2009-м году. Однако эти матчи были товарищескими. Позже он в состав команды не попадал.