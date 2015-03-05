Клуб украинского легионера Лэня "Финикс" выиграл матч регулярного чемпионата НБА у "Орландо"

Игра в Орландо получилась крайне напряженной, а судьба матча была решена в третьей четверти, сообщает официальный сайт лиги.

В первой половине матча небольшой перевес имели хозяева площадки, которые выиграли обе четверти с итоговым перевесом в 9 баллов - 25:22 и 27:21. Но, в третьей 12-минутке "солнечные" выдали блестящий игровой отрезок, выиграв его с двукратным преимуществом - 17:34. В концовке "Орландо" попытался догнать оппонента в счете, но сумел лишь сократить отставание на 3 балла - 31:28.

"Мэджик" не хватило даже усилий своего лидера Виктора Оладипо, проведшего блестящий матч - 38 очков.

Лэнь отыграл 22 минуты, за которые набрал 2 очка (1/5 со средней дистанции), 4 подбора (2 в атаке), допустил 3 потери и получил 3 персональных замечания.

Несмотря на одержанную победу "Финикс" продолжает находиться на 10-м месте в турнирной таблице конференции "Запад" - 32 победы при 30 поражениях. Согласно регламенту НБА, в плей-офф чемпионата, где и разыгрывается титул сильнейшей команды по итогам сезона, попадают по 8 лучших команд Западной и Восточной конференции.