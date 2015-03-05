Польский боксер поможет Кличко готовиться к бою с Дженнингсом
13:37, 05 марта 2015Спорт
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Стало известно имя спарринг-партнера чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко, который поможет ему готовиться к бою с американцем Брайантом Дженнингсом.
Изуагбе Угонох станет спарринг-партнером Кличко / klitschko-brothers.com
Им станет 28-летний темнокожий поляк Изуагбе Угонох, сообщает Boxingnews со ссылкой на Ringpolska.pl.
В свое время, родители спортсмена переехали из Нигерии в Польшу, где и родился Изу, как его называют в Польше.
"Мы с тренером и Джозефом Паркером вылетаем в расположение Владимира Кличко во Флориду 29 марта", - сказал Изу, который после девяти стартовых поединков в Польше сейчас выступает и тренируется в Новой Зеландии.
Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко обратился к своим фанам с сообщением, что он уже начал подготовку к бою с Брайантом Дженнингсом, и пообещал знакомить их с ходом подготовки к поединку, который состоится 25 апреля в Нью-Йорке.
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