Польский боксер поможет Кличко готовиться к бою с Дженнингсом

Им станет 28-летний темнокожий поляк Изуагбе Угонох, сообщает Boxingnews со ссылкой на Ringpolska.pl.

В свое время, родители спортсмена переехали из Нигерии в Польшу, где и родился Изу, как его называют в Польше.

"Мы с тренером и Джозефом Паркером вылетаем в расположение Владимира Кличко во Флориду 29 марта", - сказал Изу, который после девяти стартовых поединков в Польше сейчас выступает и тренируется в Новой Зеландии.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Кличко обратился к своим фанам с сообщением, что он уже начал подготовку к бою с Брайантом Дженнингсом, и пообещал знакомить их с ходом подготовки к поединку, который состоится 25 апреля в Нью-Йорке.