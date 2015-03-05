Инспекторы УЕФА прибыли в Крым с однодневным визитом

Целью чиновников УЕФА является инспектирование спортивных объектов и встречи с представителями футбольной и общественно-политической общественности региона, сообщает Р-Спорт.

В состав делегации входят представители исполкома УЕФА словак Франтишек Лауринец и румын Мирча Санду. Аппарат организации представляют Теодор Теодоридис и Давид Петриашвили. Вместе с сотрудниками УЕФА в Крым также прибыла статс-секретарь - заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова.

В программу мероприятий входит посещение стадионов "Фиолент" и "Локомотив" в Симферополе, базы "Скиф" в Бахчисарайском районе и арены в Севастополе, носящей одноименное с городом название. В Крыму делегацию будет сопровождать так называемый "министр спорта" республики Георгий Шестак, президент крымской федерации футбола Николай Гостев, а также председатель федерации футбола Севастополя Александр Красильников.

По ходу визита запланированы встречи с "мэром" Симферополя Виктором Агеевым, "главой администрации" Бахчисарайского района Игорем Кныром, "вице-губернатором" города Севастополь Александром Пушкаревым и футбольной общественностью региона.

Накануне делегация провела в Москве рабочую встречу с министром спорта РФ Виталием Мутко. Сам визит займет один день и завершится в четверг вечером.

Как сообщал УНИАН, три крымских клуба - СКЧФ, ТСК и "Жемчужина" - с начала сезона-2014/15 выступали в зоне "Юг" второго дивизиона российского чемпионата. 4 декабря 2014 года по требованию Федерации футбола Украины УЕФА принял решение запретить командам из Крыма выступать в чемпионате России с 1 января 2015 года. При этом УЕФА обратил внимание на то, что футбол в регионе необходимо сохранить.