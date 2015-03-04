УЕФА предписал киевскому "Динамо" провести следующий матч Лиги Европы с частично закрытыми трибунами

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрел эпизод с хулиганской выходкой болельщиков во время матча Лиги Европы "Динамо" - "Генгам" (Франция) и принял решения о наказании киевского клуба, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Следующий матч ЛЕ с участием "Динамо" пройдет со зрителями, но с закрытым 21-м сектором, зрители из которого на игре с «Генгамом» инициировали беспорядки.

Таким образом, ответная игра 1/8 Лиги Европы сезона 2014/15 "Динамо" - "Эвертон" состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, во время матча 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Генгам" часть радикально настроенных болельщиков киевского клуба ("ультрас") покинули свой сектор и устроили драку с болельщиками французской команды. Рефери матча остановил игру и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя 10 минут порядок на стадионе был восстановлен и игра была возобновлена. По сумме двух матчей в 1/8 финала вышел украинский клуб.